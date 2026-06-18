Real Madrid Resmi Datangkan Ibrahima Konate dari Liverpool

Bek Liverpool Ibrahima Konate. (Instagram @ibrahimakonate)
JawaPos.com - Real Madrid resmi mendatangkan bek tengah asal Prancis Ibrahima Konate secara bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama Liverpool, dikutip dari ANTARA.
Pengumuman perekrutan Konate disampaikan Real Madrid melalui laman resmi klub pada Kamis.
"Real Madrid dan Ibrahima Konate telah mencapai kesepakatan agar sang pemain menjadi bagian dari Real Madrid untuk empat musim mendatang hingga 30 Juni 2030," tulis pernyataan resmi klub.
Kedatangan Konate terjadi setelah Madrid menyelesaikan transfer Bernardo Silva dari Manchester City dan Marc Cucurella dari Chelsea.
Rekrutmen dua pemain berpengalaman yang lama berkarir di Liga Inggris itu menjadi bukti keseriusan Los Blancos dalam memperkuat skuad untuk menghadapi musim baru.
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Meski mendapatkan kontrak lebih panjang dibanding Bernardo Silva yang hanya diikat selama dua tahun, masa bakti Konate masih lebih singkat dari Marc Cucurella.
Bek kiri asal Spanyol tersebut dilaporkan akan segera diperkenalkan sebagai pemain Madrid setelah berakhirnya Piala Dunia 2026 dengan kontrak berdurasi enam tahun.
Aktivitas Madrid di sektor pertahanan diyakini belum selesai. Nama bek Inter Milan Denzel Dumfries juga masuk dalam daftar pemain yang disebut berpeluang segera merapat ke Santiago Bernabeu.
Langkah agresif Real Madrid pada bursa transfer kali ini memperlihatkan upaya besar klub dalam merombak lini belakang.
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