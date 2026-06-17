Dua Klub Midlands Berbenah: Leicester Rekrut Russell Martin, Wolves Pilih Peixoto

JawaPos.com - Leicester City secara resmi mengumumkan penunjukan Russell Martin sebagai pelatih anyar mereka, bertepatan dengan keputusan Wolverhampton Wanderers (Wolves) yang menunjuk Cesar Peixoto sebagai pelatih kepala baru untuk menggantikan Rob Edwards.

Kedua klub asal Midlands itu sama-sama mengalami musim mengecewakan pada musim 2025/2026. Leicester harus menerima kenyataan dengan terdegradasi ke League One, sedangkan Wolves terpuruk di dasar klasemen Premier League. Situasi itu mendorong keduanya bergerak cepat melakukan restrukturisasi demi membangun kembali kekuatan tim.

Russell Martin yang saat ini berusia 40 tahun, menandatangani kontrak bersama Leicester hingga 2029. Martin datang delapan bulan setelah mengakhiri masa sulitnya selama 123 hari sebagai pelatih Rangers. Tugas utamanya di Leicester ialah membawa klub segera kembali promosi ke Championship setelah degradasi secara mengejutkan yang juga dipengaruhi berbagai masalah nonteknis, termasuk pengurangan poin.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari The Guardian, Martin mengaku antusias memulai tantangan baru itu. Martin menegaskan fokus utamanya ialah membangun hubungan yang kuat dengan pemain dan staf, serta menciptakan identitas permainan yang dapat kembali menghubungkan tim dengan para suporter.

“Saya sangat senang berada di sini dan tidak sabar untuk mulai bekerja dengan para pemain dan staf. Ini adalah klub dengan sejarah besar, dukungan kuat, dan ekspektasi tinggi. Fokus saya adalah membangun hubungan yang solid, menetapkan standar yang jelas, dan menghadirkan performa yang bisa dirasakan para suporter,” ujar Martin.

Martin dikenal dengan filosofi permainan dengan dasar penguasaan bola yang sebelumnya dia terapkan saat menangani MK Dons, Swansea City, dan Southampton. Chief Football Officer Leicester Jon Rudkin menyebut Martin sebagai sosok pemimpin yang kuat dan memiliki pendekatan kerja yang jelas.

“Dia adalah pemimpin yang tegas, pengambil keputusan yang jelas, dan memiliki metode kerja yang terdefinisi dengan baik. Kami yakin dia adalah sosok yang tepat untuk membawa klub ini melangkah maju dengan arah yang jelas,” kata Rudkin.

Sementara itu, Wolves menunjuk Cesar Peixoto sebagai pelatih baru setelah berpisah secara mengejutkan dengan Rob Edwards. Peixoto sebelumnya menangani klub Portugal Gil Vicente dan berhasil membawa tim itu finis di posisi keenam Primeira Liga musim lalu.