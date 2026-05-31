Antara
Minggu, 31 Mei 2026 | 14.41 WIB

Rafael Leao Tinggalkan AC Milan Demi Tantangan Baru, Liga Inggris Jadi Tujuan?

Pemain AC Milan Rafael Leao dikabarkan hengkang dari klub Italia demi tantangan baru. (Dok. AC Milan)

JawaPos.com - Penyerang timnas Portugal Rafael Leao mengumumkan keputusan hengkang dari AC Milan musim panas ini. "Saya bangga karena telah mencetak sejarah di AC Milan, tetapi saya ingin babak baru. Saya merasa siap bermain di liga lain," kata Leao dalam wawancara eksklusif bersama Sport TV Portugal seperti dikutip OneFootball dilansir dari Antara pada Minggu (31/5).

Pemain berusia 26 tahun itu menyatakan akan meninggalkan Milan dengan rasa puas setelah merasa memberikan kontribusi maksimal bagi klub. Selama membela Rossoneri, Leao berkembang menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa.

Kombinasi kecepatan, kreativitas, dan kemampuan mencetak gol menjadikannya sosok sentral dalam lini serang Milan. Pemain tim nasional Portugal itu didatangkan Milan dari klub Prancis Lille pada awal 2019 dengan nilai transfer sekitar 49,5 juta euro.

Sejak tiba di San Siro, Leao tampil konsisten dan menjadi bagian penting dari perjalanan klub itu dalam dompetisi domestik dan Eropa. Sepanjang karirnya bersama Milan, Leao mencetak 80 gol dan 59 assist dari 335 pertandingan di seluruh kompetisi, statistik yang memperlihatkan besarnya pengaruh sang winger terhadap permainan Rossoneri.

Meski telah menjadi ikon baru di San Siro, Leao menilai waktunya di Serie A sudah selesai dan kini siap membuka lembaran baru di kompetisi lain. Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi di bursa transfer Eropa.

Sejumlah klub elite Liga Inggris dan Liga Spanyol memantau situasi Leao setelah sang pemain secara terbuka mengumumkan niat hengkang. Meski isu transfer terus berkembang, fokus Leao saat ini disebut tertuju kepada tim nasional Portugal.

Dia bersiap tampil dalam Piala Dunia mendatang di man Portugal menjalani laga pertama melawan Kongo pada 18 Juni. Hingga kini belum ada kepastian mengenai klub tujuan berikutnya, tetapi keputusan Leao diperkirakan akan menjadi salah satu saga transfer terbesar menjelang musim baru.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
