Crystal Palace Juara Liga Conference 2025/2026, Inggris Kirim 9 Wakil di Pentas Eropa

JawaPos.com - Crystal Palace patut diperhitungkan, apalagi setelah mereka sukses meraih gelar juara Liga Conference Eropa 2025/2026. Mereka berhak mencapai torehan manis itu setelah menundukkan klub Spanyol, Rayo Vallecano, dengan skor tipis 1-0 pada partai final di Leipzig Arena, Kamis (28/5). Keberhasilan itu membuat Inggris mengutus 9 wakil di pentas Eropa musim 2026/2027. Siapa saja mereka?

Namun, sebelum membahas itu, gol tunggal Jean-Philippe Mateta memastikan The Eagles mengangkat trofi Eropa pertama dalam sejarah klub.

Final berlangsung ketat sejak menit awal. Crystal Palace dan Rayo Vallecano sama-sama tampil agresif, tetapi rapatnya pertahanan membuat kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Rayo lebih dulu mengancam pada menit ke-25 lewat Alemao yang menerima umpan Pep Chavarria. Namun, penyelesaian akhirnya masih melebar dari sasaran.

Wakil Spanyol itu kembali mendapat peluang menjelang turun minum saat Unai Lopez melepaskan tembakan mendatar dari depan kotak penalti pada menit ke-39, hanya saja bola lagi-lagi gagal mengarah ke gawang.

Crystal Palace bukan tanpa peluang. Menjelang babak pertama berakhir, Adam Wharton mengirim umpan silang akurat yang disambut sundulan Tyrick Mitchell.

Sayangnya, peluang emas itu belum mampu mengubah kedudukan. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga jeda.

Palace langsung tampil menekan pada awal babak kedua dan hasilnya datang lima menit selepas jeda istirahat.