Tahunnya Sepak Bola Inggris! Peluang Juara Arsenal Juara Liga Champions Terbuka Lebar

JawaPos.com — Arsenal bersiap menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions 2025/2026 di Budapest pada 30 Mei mendatang. Meski superkomputer Opta kini lebih mengunggulkan PSG dengan peluang juara 55,78 persen, Arsenal tetap memiliki kans besar sebesar 44,22 persen untuk meraih trofi Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub.

Final ini menjadi penutup sempurna musim luar biasa Arsenal setelah sukses mengakhiri puasa gelar Liga Inggris selama 22 tahun.

Pasukan Mikel Arteta kini berpeluang mencatat sejarah dengan menyandingkan trofi Premier League dan Liga Champions dalam satu musim.

Arsenal Tak Lagi Favorit, Tapi Peluang Masih Sangat Besar Superkomputer Opta sempat menjadikan Arsenal sebagai favorit juara Liga Champions hampir sepanjang musim 2025/2026.

Bahkan setelah semifinal selesai, The Gunners masih berada di posisi teratas dalam simulasi superkomputer.

Namun situasi berubah jelang final setelah PSG tampil menggila saat menyingkirkan Bayern Munchen. Klub asal Prancis itu menang agregat 6-5 dalam duel semifinal penuh drama yang menghasilkan total 11 gol.

PSG akhirnya mendapat probabilitas juara sebesar 55,78 persen. Sementara Arsenal berada sedikit di bawah dengan persentase kemenangan mencapai 44,22 persen.

Meski kalah dalam prediksi, peluang Arsenal tetap dianggap sangat kompetitif. Angka tersebut menunjukkan final diprediksi berlangsung ketat dan belum memiliki favorit mutlak.