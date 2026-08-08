Soroti Potensi Mitchell Baker, John Herdman: Dia Bisa Melakukan Banyak Hal

Mitchell Baker kembali mencetak gol saat Timnas Indonesia mengalahkan Timor Leste 3-0 pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Daikin Stadium. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman melihat sejumlah sisi positif, seperti penampilan penyerang muda Mitchell Baker, meski skuad Garuda harus tersingkir dari Piala AFF 2026 dalam fase grup, dikutip dari ANTARA.

"Bila melihat pemain muda seperti Mitch Baker yang berusia 19 tahun, kami melihat permainannya memiliki nilai lebih dari sekadar keunggulan fisik. Dia mampu melakukan banyak hal, dan saya sangat antusias dengan potensi dan masa depannya," kata Herdman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Sabtu.

Mitchell Baker menjadi salah satu pemain muda yang mendapat kesempatan tampil bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

"Turnamen itu juga memberikan kesempatan baginya serta beberapa pemain muda atau pemain baru lainnya untuk memahami sepak bola ASEAN, karakteristik lawan, bagaimana pertandingan dikelola, dan struktur turnamen. Oleh karena itu, para pemain tersebut telah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga," ujar Herdman.

Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir Grup A, Jumat (7/8).

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Dari laga tersebut, Indonesia hanya mengoleksi satu poin tambahan dan finis di peringkat ketiga klasemen Grup A, di bawah Vietnam dan Singapura.

Hanya dua peringkat teratas yang dipastikan lolos ke babak semifinal, dengan Vietnam finis di peringkat pertama dan Singapura di urutan kedua.

Herdman menegaskan para pemainnya telah mengerahkan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan. Namun, usaha tersebut belum cukup untuk membawa Indonesia melaju ke babak berikutnya.

Pelatih asal Inggris itu juga mengaku sedih melihat para pemain senior gagal mewujudkan ambisi membawa Indonesia meraih trofi Piala AFF untuk pertama kalinya.

"Di sisi lain, saya merasa sedih untuk beberapa pemain senior. Mereka telah mengerahkan usaha terbaik dalam turnamen itu dan melakukan pengorbanan besar untuk bisa hadir dalam AFF 2026," kata Herdman.