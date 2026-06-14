Fulham Dikabarkan Akan Datangkan Alvaro Arbeloa Sebagai Pelatih Baru

Alvaro Arbeloa dikabarkan akan melatih klub liga IInggris Fulham. (ig @arbeloa)
JawaPos.com - Klub Liga Inggris Fulham dikabarkan selangkah lagi mendatangkan mantan bek Real Madrid Alvaro Arbeloa sebagai pelatih baru. Arbeloa akan menggantikan Marco Silva yang meninggalkan Craven Cottage.
Dilansi dari Antara, menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Alvaro Arbeloa sedang dalam negosiasi akhir untuk melatih Fulham. Alvaro Arbeloa sangat terbuka untuk menerima posisi tersebut dan sangat tertarik untuk melatih di Liga Inggris.
Silva mengakhiri masa baktinya selama lima tahun bersama Fulham setelah menerima tawaran melatih raksasa Portugal, Benfica. Kepindahan Silva terjadi setelah Benfica kehilangan Jose Mourinho yang memilih kembali ke Real Madrid.
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Arbeloa, yang kini berusia 43 tahun, menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menangani klub asal London Barat tersebut. Karir kepelatihan Arbeloa seluruhnya dijalani bersama Real Madrid.
Dia memulai karir kepelatihannya dari tim akademi sebelum mendapat kesempatan menangani tim utama sebagai interim pada akhir musim lalu. Arbeloa menggantikan Xabi Alonso yang meninggalkan Madrid di tengah musim sebelum menerima tawaran sebagai pelatih Chelsea.
Sebelum berkarir sebagai pelatih, Arbeloa memiliki dua periode sebagai pemain Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dia juga memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris bersama Liverpool dan West Ham United.
Fulham mengakhiri musim Liga Inggris 2025/26 dengan menempati peringkat ke-11 klasemen akhir dan kini tengah mencari sosok yang tepat untuk memimpin tim menghadapi musim berikutnya.
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