Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Senin, 15 Juni 2026 | 00.09 WIB

Fulham Dikabarkan Akan Datangkan Alvaro Arbeloa Sebagai Pelatih Baru

Alvaro Arbeloa dikabarkan akan melatih klub liga IInggris Fulham. (ig @arbeloa) - Image

Alvaro Arbeloa dikabarkan akan melatih klub liga IInggris Fulham. (ig @arbeloa)

JawaPos.com - Klub Liga Inggris Fulham dikabarkan selangkah lagi mendatangkan mantan bek Real Madrid Alvaro Arbeloa sebagai pelatih baru. Arbeloa akan menggantikan Marco Silva yang meninggalkan Craven Cottage.

Dilansi dari Antara, menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Alvaro Arbeloa sedang dalam negosiasi akhir untuk melatih Fulham. Alvaro Arbeloa sangat terbuka untuk menerima posisi tersebut dan sangat tertarik untuk melatih di Liga Inggris.

Silva mengakhiri masa baktinya selama lima tahun bersama Fulham setelah menerima tawaran melatih raksasa Portugal, Benfica. Kepindahan Silva terjadi setelah Benfica kehilangan Jose Mourinho yang memilih kembali ke Real Madrid.

Arbeloa, yang kini berusia 43 tahun, menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menangani klub asal London Barat tersebut. Karir kepelatihan Arbeloa seluruhnya dijalani bersama Real Madrid.

Dia memulai karir kepelatihannya dari tim akademi sebelum mendapat kesempatan menangani tim utama sebagai interim pada akhir musim lalu. Arbeloa menggantikan Xabi Alonso yang meninggalkan Madrid di tengah musim sebelum menerima tawaran sebagai pelatih Chelsea.

Sebelum berkarir sebagai pelatih, Arbeloa memiliki dua periode sebagai pemain Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dia juga memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris bersama Liverpool dan West Ham United.

Fulham mengakhiri musim Liga Inggris 2025/26 dengan menempati peringkat ke-11 klasemen akhir dan kini tengah mencari sosok yang tepat untuk memimpin tim menghadapi musim berikutnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
John Terry Percaya Jose Mourinho Akan Sukses di Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

John Terry Percaya Jose Mourinho Akan Sukses di Real Madrid

Jumat, 12 Juni 2026 | 01.04 WIB

Presiden Real Madrid Florentino Perez Siap Buka Era Baru di Bernabeu - Image
Sepak Bola Dunia

Presiden Real Madrid Florentino Perez Siap Buka Era Baru di Bernabeu

Selasa, 9 Juni 2026 | 17.32 WIB

Bayern Munich Tutup Pintu, Real Madrid Diminta Tak Ganggu Michael Olise - Image
Sepak Bola Dunia

Bayern Munich Tutup Pintu, Real Madrid Diminta Tak Ganggu Michael Olise

Senin, 8 Juni 2026 | 20.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil! - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

2

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

3

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

4

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

5

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

6

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore