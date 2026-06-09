Presiden Real Madrid Florentino Perez Siap Buka Era Baru di Bernabeu

Florentino Perez terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid. (ig @realmadrid)
JawaPos.com - Florentino Perez resmi terpilih lagi sebagai presiden Real Madrid setelah memenangkan pemilihan presiden klub pada Minggu (7/6). Ini menjadi pemilihan presiden pertama yang benar-benar diperebutkan sejak tahun 2006.
Perez mengalahkan penantangnya Enrique Riquelme, dengan perolehan 65 persen atau 21.741 suara. Sementara itu, Riquelme memperoleh 35 persen suara atau sebanyak 11.814 suara.
Kemenangan itu memastikan pengusaha berusia 79 tahun itu tetap memegang kendali di Santiago Bernabeu setelah menghadapi tantangan politik terbesar dalam dua dekade terakhir.
Melansir ESPN, usai hasil resmi diumumkan, Perez langsung menyampaikan pidato kemenangan di sebuah hotel yang berada tidak jauh dari Stadion Santiago Bernabeu.
"Kami telah meraih hasil terbaik kedua dalam sejarah Real Madrid (dalam pemilihan). Ini hasil yang luar biasa... Hari ini, Real Madrid menang. Kami telah menunjukkan contoh demokrasi kepada dunia. Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus memenangkan trofi," kata Perez.
"Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi. Bersama-sama, kita masih memiliki banyak sejarah yang harus kita ciptakan," imbuh dia.
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Kemenangan ini memperpanjang masa kepemimpinan Perez yang telah menjadi sosok sentral di Real Madrid sejak tahun 2000, kecuali periode singkat setelah pengunduran dirinya pada 2006.
Selama dua periode kepemimpinannya, Perez telah mengawasi salah satu era paling sukses dalam sejarah klub. Di bawah arahannya, Real Madrid memenangkan tujuh gelar Liga Champions, termasuk pada 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, dan 2024. Selain itu, Los Blancos juga meraih tujuh gelar LaLiga.
Namun, dua musim terakhir tanpa trofi besar membuat sebagian pendukung mulai mempertanyakan arah proyek klub. Itulah sebabnya Perez memutuskan menggelar pemilihan terbuka untuk menunjukkan bahwa dirinya masih mendapat dukungan mayoritas anggota klub.
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