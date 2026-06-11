John Terry Percaya Jose Mourinho Akan Sukses di Real Madrid

JawaPos.com - Legenda Chelsea, John Terry, memberikan dukungan penuh kepada Jose Mourinho di tengah keraguan sebagian penggemar mengenai kemungkinan kembalinya pelatih asal Portugal itu ke Real Madrid.

Melansir Managing Madrid, menurut Terry, Mourinho masih memiliki kualitas yang sama seperti saat berada di puncak karirnya.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Mourinho sudah melewati masa terbaiknya. Namun, mantan kapten Chelsea tersebut menilai anggapan itu tidak tepat dan menegaskan bahwa mantan pelatihnya itu masih merupakan salah satu sosok terbaik dalam dunia sepak bola.

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“Jose Mourinho dalam kondisi 100%. Dia sebaik sebelumnya. Saya tidak tahu apakah dia aktif dalam latihan, tetapi saya rasa tidak ada pelatih yang lebih baik di dunia dalam hal pertemuan dan analisis yang dia lakukan terhadap lawan," tutur John Terry.

Terry juga tidak sependapat dengan anggapan bahwa Mourinho akan mengalami kesulitan menangani pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappé. Menurutnya, pelatih berusia 63 tahun itu justru memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan para pemain besar.

“Orang-orang terus berpikir 'Mbappé akan memiliki masalah dengan Mourinho', tetapi mereka bisa akur sejak hari pertama, menemukan sesuatu yang mendorong mereka lebih jauh lagi. Ada nama-nama besar, dan para pelatih ini senang berurusan dengan nama-nama besar," kata John Terry.

Meski mengakui gaya kepelatihan Mourinho saat ini sudah tidak sama seperti dahulu, Terry mengatakan bahwa aura dan tuntutan tinggi sang pelatih tetap terasa, terutama menjelang pertandingan.

“Saya rasa kehadiran Jose Mourinho di lapangan dan saat latihan tidak sama seperti dulu. Percayalah, dan saya sudah melihatnya beberapa kali, pada hari Kamis, Jumat, dua hari sebelum pertandingan, dan pada hari pertandingan itu sendiri, Anda tidak ingin masuk daftar hitamnya," ungkap John Terry.