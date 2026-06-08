Bayern Munich Tutup Pintu, Real Madrid Diminta Tak Ganggu Michael Olise

Real Madrid berusaha mendatangkan Michael Olise, Bayern Munich menolak tawaran tersebut. (Dok. Bundesliga)
JawaPos.com - Florentino Perez memenangkan pemilihan presiden Real Madrid. Dia bersiap menjalankan salah satu janji kampanyenya: mendatangkan seorang pemain bintang dengan nilai transfer fantastis.
Nama yang paling santer dikaitkan dengan proyek tersebut adalah Michael Olise. Winger Bayern Munich dan timnas Prancis itu disebut sebagai sosok misterius yang sebelumnya dijanjikan Perez akan ditebus dengan tawaran besar mencapai €150 juta.
Olise dinilai sebagai pemain yang sempurna untuk melengkapi lini serang Real Madrid yang saat ini sudah dihuni Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Kylian Mbappe. Kreativitas, kemampuan menggiring bola, serta produktivitasnya membuat pemain berusia 24 tahun itu masuk dalam daftar prioritas Los Blancos. Namun, rencana Real Madrid tampaknya tidak akan berjalan mudah.
Melansir Diario AS, Bayern Munich sama sekali tidak tertarik membuka negosiasi untuk melepas salah satu aset terbaik mereka. Sikap itu ditegaskan langsung oleh presiden klub Herbert Hainer.
“Michael Olise adalah pemain Bayern dan memiliki kontrak jangka panjang. Kami bukan klub penjual. Jika Florentino Pérez ingin mengirimkan tawaran kepada kami, yang belum terjadi sampai sekarang, dia bisa menghemat waktu dan tenaga," tutur Herbert Hainer.
Hainer bahkan menegaskan bahwa uang bukan faktor utama bagi Bayern dalam mengambil keputusan.
“Menjual Olise seharga €200 juta? Kami tidak akan menjualnya. Kami memainkan pertandingan ini untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, kami memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, dan itu tidak banyak membantu mereka jika kami memiliki €200 juta di bank tetapi kami memainkan sepak bola yang lebih buruk setiap hari Sabtu karena hal itu," tandas Herbert Hainer.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal yang sangat jelas bahwa Bayern tidak berniat bernegosiasi, berapa pun angka yang ditawarkan Real Madrid.
Ketertarikan Real Madrid terhadap Olise bukan tanpa alasan. Pemain asal Prancis itu berkembang menjadi salah satu winger paling berbahaya di Eropa dan dianggap mampu menambah dimensi baru dalam permainan Los Blancos.
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