Kapten Tim Alireza Jahanbakhsh Ungkap Keputusan Iran Pilih Meksiko Jadi Homebase Piala Dunia 2026

Alireza Jahanbakhsh. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Iran kembali menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026 setelah kabar bahwa mereka akan menjadikan Meksiko sebagai basecamp selama turnamen berlangsung.
Keputusan ini disebut berkaitan dengan dinamika politik antara Iran dan Amerika Serikat, meski Iran sendiri tergabung di Grup G bersama Selandia Baru, Belgia, dan Mesir yang seluruhnya akan bertanding di wilayah Amerika Serikat.
Dalam skema tersebut, skuad Iran hanya akan terbang ke Amerika Serikat H-1 sebelum pertandingan dan kembali ke Meksiko setelah laga selesai.
Kapten timnas Iran, Alireza Jahanbakhsh, menanggapi situasi ini dengan nada tenang. Ia menegaskan bahwa timnya tetap fokus pada persiapan teknis dan mental, tanpa terlalu memikirkan lokasi basecamp.
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Pemain dari FCV Dender EH sempat melontarkan candaan dalam konferensi pers yang dikutip akun X @Totalfootball.
Ia mengatakan, “Kami suka berhomebase di Meksiko, orang-orangnya terbaik. Dan saya sudah diberi tahu bahwa kartel-kartel menyukai kami,” yang langsung memancing reaksi beragam di media sosial.
Ucapan tersebut muncul di tengah kekhawatiran sebagian pihak terkait keamanan di Meksiko, yang dalam beberapa tahun terakhir memang kerap dikaitkan dengan isu kartel narkoba.
Meski begitu, otoritas sepak bola dan penyelenggara Piala Dunia menegaskan bahwa semua lokasi resmi akan berada di bawah pengamanan ketat demi menjamin keselamatan tim peserta.
Hingga kini, keputusan Iran untuk menjadikan Meksiko sebagai basecamp tetap berjalan sesuai rencana.
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