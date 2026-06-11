Declan Rice Sebut Skuad Timnas Inggris Sudah Beradaptasi dengan Cuaca Panas di Turnamen Piala Dunia

JawaPos.com - Declan Rice menutup pekan pertama sebagai wakil kapten Timnas Inggris dengan cara yang sempurna. Gelandang Arsenal tersebut mencetak gol saat The Three Lions mengalahkan Kosta Rika 3-0 dalam laga uji coba terakhir sebelum Piala Dunia 2026.

Declan Rice membuka keunggulan timnas Inggris pada menit ke-10 di Orlando. Anthony Gordon menggandakan skor melalui titik penalti sebelum Ollie Watkins memastikan kemenangan lewat gol di pengujung pertandingan.

Kemenangan itu menjadi penutup rangkaian persiapan tim asuhan Thomas Tuchel sebelum menghadapi Kroasia pada 17 Juni dalam laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Melansir England Football, usai pertandingan, Declan Rice mengaku puas dengan performa tim dan merasa timnas Inggris telah menunjukkan peningkatan signifikan.

“(Kami bermain) sangat baik, menurut pendapat saya. Manajer telah mengingatkan kami sebelum pertandingan untuk meningkatkan intensitas permainan, terutama dalam penguasaan bola dan tekanan balik,” kata Rice setelah pertandingan.

Menurut dia, semua pemain, bahkan yang masuk dari bangku cadangan, menampilkan performa yang luar biasa. Pertandingan uji coba terakhir ini sangat bagus sebelum piala dunia dimulai.

“Saya pikir kami telah beradaptasi. Anda dapat melihat bahwa panas bukanlah masalah lagi sekarang. Minggu pertama, sepuluh hari, kami telah beradaptasi dengan panas," ungkap Declan Rice.

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Gelandang berusia 27 tahun itu juga menyoroti kerja samanya dengan Anthony Gordon dan Nico O'Reilly di sisi kiri permainan Inggris. Menurut Rice, ketiganya telah banyak berdiskusi sepanjang pekan untuk menciptakan permainan yang lebih fleksibel.

“Bermain dengannya Gordon) dan Nico (O'Reilly), kami telah berbicara sepanjang minggu tentang bagaimana kami akan bermain, bagaimana kami akan melakukan rotasi, bermain lebih fleksibel, dan Anda melihat itu. Saya pikir Anda melihat sebagai sebuah tim sekarang kami sedang membangun kepercayaan diri, membangun kebugaran. Menjelang pertandingan pertama sekarang, kami memiliki lebih banyak sesi latihan, kami akan terus membangunnya," papar Declan Rice.