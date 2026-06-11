Menpora Erick Thohir Ajak Para Kepala Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Erick Thohir mengajak para kepala daerah meliputi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh wilayah untuk menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 secara gratis.
Selain untuk hiburan masyarakat, Erick menyebut kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap roda ekonomi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Piala Dunia 2026 yang bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, akan mulai berlangsung pada Kamis (11/6) malam atau Jumat (12/6) dini hari WIB. Pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan akan menjadi laga pembuka ajang bergengsi tersebut.
Piala Dunia edisi kali ini berbeda jauh dibanding edisi-edisi sebelumnya. Yakni menggunakan sistem kompetisi baru dengan 48 tim peserta yang dibagi ke dalam 12 grup. Masing-masing grup berisi 4 tim peserta.
Ini merupakan perubahan signifikan dari format edisi sebelumnya yang hanya melibatkan 32 negara. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan menggelar 104 pertandingan. Partai puncak akan dimainkan pada 20 Juli 2026 mendatang.
Indonesia yang terkenal sebagai negara ‘gila bola’ akan dimanjakan aksi-aksi para bintang dunia selama kurang lebih satu bulan ke depan. Erick pun mengajak para kepala daerah untuk ikut menyemarakkan ajang Piala Dunia 2026 dengan menggelar acara nobar secara gratis di daerahnya masing-masing.
Dia menyebut momentum ini juga perlu dimanfaatkan para kepala daerah untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.
“Saya mengajak seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia untuk mengadakan dan menyemarakkan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di daerah masing-masing,” kata Erick dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026). “Momentum ini harus kita manfaatkan tidak hanya sebagai pesta sepak bola dunia, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menghibur masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian rakyat,” sambungnya.
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