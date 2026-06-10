Main di Ketinggian 2.135 Meter, Pedri Sempat Sesak Napas Saat Timnas Spanyol Tumbangkan Peru

JawaPos.com - Pedri sempat merasakan sesak napas saat tim nasional Spanyol mengalahkan Peru. Laga persahabatan yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Estadio Cuauhtemoc, Selasa (9/6).

Bermain di stadion dengan ketinggian 2.135 meter memang membuat pemain kurang mendapatkan oksigen. Pedri mengaku sempat sesak napas saat menjalani pemanasan.

"Selama pemanasan, saya benar-benar merasakan pengaruh ketinggian. Awalnya, saya sedikit sesak napas," kata Pedri yang dikutip Mundo Deportivo, Selasa (9/6).

Meskipun demikian, gelandang Barcelona tersebut berhasil mencetak satu gol di menit ke-32. Pedri juga memuji umpan gol dari Ferran Torres yang memiliki umpan silang yang bagus.

"Karena ia bermain menggunakan kaki aslinya, memiliki umpan silang dan tendangan yang bagus. Saya tahu bahwa jika dia maju, dia akan mengirimkan bola tepat di depan saya. Saya hanya perlu mengulurkan kaki saya," ujar Pedri.

Laga melawan Peru merupakan persiapan timnas Spanyol menuju Piala Dunia 2026. Pedri juga tidak sabar untuk melakoni laga pertama di ajang tersebut.

"Melawan Peru adalah pertandingan untuk merasakan suasana permainan menjelang Piala Dunia dan kami sangat menantikan debutnya," terang pemain 23 tahun tersebut.

Pedri mengakui bahwa timnas Spanyol adalah salah satu tim favorit di Piala Dunia 2026. Pemain nomor punggung 20 tersebut berharap bisa membuktikannya.