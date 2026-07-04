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Rian Alfianto
Sabtu, 4 Juli 2026 | 19.46 WIB

Keiko Fujimori Menang Pilpres Peru, Bayang-bayang Dinasti Politik Ayahnya Masih Jadi Kontroversi

Ilustrasi Keiko Fujimori dan ayahnya Alberto Fujimori. (De Último Minuto) - Image

Ilustrasi Keiko Fujimori dan ayahnya Alberto Fujimori. (De Último Minuto)

JawaPos.com - Keiko Fujimori resmi memenangkan Pemilu Presiden Peru, namun kemenangan tersebut kembali menghidupkan perdebatan mengenai warisan politik keluarganya.

Putri mantan Presiden Alberto Fujimori itu kini memimpin negara yang masih terbelah, sementara sejarah kelam dinasti Fujimori terus membayangi pemerintahannya.

Otoritas pemilu Peru menetapkan Keiko Fujimori sebagai pemenang putaran kedua pemilu presiden dengan 50,135 persen suara, mengungguli Roberto Sanchez yang memperoleh 49,865 persen atau terpaut sekitar 50.000 suara.

Keberhasilan itu menjadi pencapaian setelah tiga kali gagal merebut kursi presiden.

Dalam pidato usai dinyatakan menang, Fujimori menegaskan pemerintahannya akan mengutamakan dialog dan pemulihan kepercayaan publik.

"Kami akan mengidentifikasi semua praktik terbaik, inisiatif, dan proyek yang telah membuahkan hasil sehingga mereka dapat melanjutkan," ujar Fujimori mengutip Reuters.

Meski memenangkan pemilu, Keiko Fujimori tidak lepas dari kontroversi yang mengikuti keluarganya selama puluhan tahun.

Ayahnya, Alberto Fujimori, memimpin Peru pada 1990-2000 dengan pendekatan tangan besi. Ia dikenang karena berhasil menumpas kelompok gerilyawan Maois dan mengendalikan hiperinflasi yang sempat melumpuhkan ekonomi Peru.

Namun di sisi lain, Alberto Fujimori dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun atas kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Sejarah tersebut membuat nama keluarga Fujimori tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam politik Peru.

Keiko Juga Pernah Terseret Kasus Hukum

Editor: Bintang Pradewo
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