Keiko Fujimori Resmi Menang Pilpres Peru, Unggul Tipis 50 Ribu Suara setelah Pemilu Paling Sengit

JawaPos.com - Keiko Fujimori akhirnya resmi dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Presiden Peru setelah proses penghitungan suara, gugatan, hingga tuduhan kecurangan yang berlangsung selama berminggu-minggu.

Kemenangan tipis tersebut sekaligus mengantarkan putri mantan Presiden Alberto Fujimori itu menjadi kepala negara baru Peru setelah empat kali mencoba maju dalam pemilihan presiden.

Kantor pemilihan umum Peru pada Jumat (3/7) menetapkan Keiko Fujimori meraih 50,135 persen suara pada putaran kedua pemilu yang digelar 7 Juni lalu. Ia mengungguli kandidat sayap kiri Roberto Sanchez yang memperoleh 49,865 persen, atau selisih sekitar 50.000 suara dari total lebih dari 18 juta suara sah.

Hasil tersebut mengakhiri salah satu kontestasi politik paling ketat dalam sejarah modern Peru yang diwarnai aksi demonstrasi, tuduhan kecurangan, hingga peninjauan ulang surat suara yang disengketakan.

Mengutip via Reuters, dalam pidato kemenangan di markas partainya, Fujimori berjanji melanjutkan berbagai kebijakan yang dinilai berhasil sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

"Kami akan mengidentifikasi semua praktik terbaik, inisiatif, dan proyek yang telah membuahkan hasil sehingga mereka dapat melanjutkan," kata Fujimori.

Ia menambahkan, "Hari ini menandai awal dari era baru bagi Peru - era tanggung jawab, dialog, dan hasil untuk memulihkan kepercayaan pada institusi kita."

Balas Kekalahan Tipis pada Pilpres 2021

Kemenangan kali ini menjadi momen penting bagi Fujimori. Pada Pemilu 2021, ia kalah tipis sekitar 45.000 suara dari Pedro Castillo.