Keiko Fujimori Resmi Jadi Presiden Perempuan Pertama yang Menang Pemilu di Peru

Ilustrasi Keiko Fujimori dan ayahnya Alberto Fujimori. (De Último Minuto)
JawaPos.com - Keiko Fujimori resmi ditetapkan sebagai Presiden Peru terpilih setelah memenangkan putaran kedua pemilihan presiden pada 7 Juni dengan selisih suara yang sangat tipis atas kandidat sayap kiri Roberto Sanchez.
Keiko Fujimori sendiri membuat sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai presiden Peru.
Politikus 51 tahun itu dijadwalkan dilantik pada 28 Juli mendatang, menggantikan presiden sementara Jose Maria Balcazar.
Usai menerima surat mandat sebagai presiden dari otoritas pemilu di Lima, Fujimori langsung menyerukan persatuan nasional.
Ia mengajak seluruh kekuatan politik, lembaga negara, hingga serikat pekerja untuk mengakhiri polarisasi yang selama ini membelah Peru.
"Rekonsiliasi nasional tidak berarti melupakan perbedaan kita; itu berarti belajar untuk membangun apa yang menyatukan kita," kata Fujimori.
Ia menambahkan bahwa tidak ada pemerintahan yang mampu membawa Peru maju jika terus mempertahankan perpecahan politik.
"Tidak ada pemerintah yang bisa memajukan Peru jika terus memberi makan divisi," ujarnya.
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