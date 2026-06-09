Mengharukan! Istri Mendiang Diogo Jota Berikan Surat untuk Andy Robertson

Istri Diogo Jota, Rute Cardoso memandangi lautan bunga penghormatan di luar Stadion Anfield. (EPA)

JawaPos.com - Istri mendiang pesepak bola Diogo Jota, Rute Cardoso memberikan surat kepada rekan suaminya di Liverpool, Andy Robertson jelang Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa, surat dari Cardoso merupakan ucapan terima kasih karena menjaga kenangan dan membawa mimpi Jota ke Piala Dunia.

"Ketika aku mendengar kata-katamu. Dan setelah mengetahui apa yang kamu rasakan pada hari itu ketika Skotlandia lolos ke Piala Dunia setelah bertahun-tahun menunggu, aku menyadari bahwa Diogo tidak pernah benar-benar meninggalkan lapangan," tulis Cardoso.

Masih dalam surat tersebut, Cardoso menuliskan bahwa Diogo Jota akan menyertai perjuangan Robertson bersama Timnas Skotlandia pada Piala Dunia 2026.

"Dengan meraih momen itu dan mengamankan tempatmu di Piala Dunia, kamu tidak akan pergi sendirian; kamu akan membawa mimpinya bersamamu," tulis Cardoso.

"Dan ketika kamu melangkah ke lapangan, aku tahu bukan hanya kamu yang akan berjalan keluar; Diogo akan bersamamu dalam pikiranmu, dalam langkahmu, dalam hatimu," masih dalam surat tersebut.

Setelah mendapatkan surat tersebut, Robertson mengaku sangat tersentuh dengan apa yang dituliskan Cardoso kepadanya dan ia siap membawa mimpi dari mendiang Diogo Jota.

Menurutnya surat itu akan ia kenang untuk waktu yang lama dan memastikan nama Diogo Jota tak akan pernah dilupakan serta terus menjaga kenangan itu selama hidupnya.

"Dia (Jota) selalu ada. Dia selalu menjadi sesuatu yang kami pikirkan. Kenangan itu selalu menjadi sesuatu yang kami bicarakan dan terkadang kami tertawa, terkadang kami menangis," ungkap Robertson.

"Saya tahu dia akan selalu ada di benak saya (ketika saya melangkah keluar di Piala Dunia). Dan, ya, saya tidak hanya bermain untuk diri saya sendiri - saya bermain untuk kami berdua," katanya.

Sebelumnya Andy Robertson melakukan wawancara dengan salah satu media dan ia mengatakan tak bisa melupakan Jota karena keduanya sama-sama memiliki mimpi tampil di Piala Dunia 2026.