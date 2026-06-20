Usai Bruno Fernandes, Fans CR7 Kini Banjiri Akun Instagram Mendiang Diogo Jota: Tolong Umpan Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo saat memperkuat Portugal di Piala Dunia 2026. Performa sang kapten kembali menjadi sorotan setelah gagal membawa timnya menang atas Republik Demokratik Kongo. (Dok. Instagram/@portugal)
JawaPos.com - Fans Cristiano Ronaldo yang masih frustrasi menyusul laga Timnas Portugal kontra RD Kongo berulah diluar nalar. Pasalnya mereka membanjiri akun Instagram mendiang Diogo Jota dan memintanya untuk memberikan umpan kepada CR7 -julukan Cristiano Ronaldo.
Ronaldo dan Timnas Portugal kini tengah panen kritik seusai hasil imbang 1-1 dengan RD Kongo pada laga perdana Grup K Piala Dunia 2026, Kamis (18/6) silam. Tim asuhan Roberto Martinez kini sudah mengalihkan fokus dari laga tersebut menuju laga selanjutnya, kontra Uzbekistan pada Rabu (24/6) mendatang.
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Namun begitu, laga melawan RD Kongo masih menjadi pembicaraan hangat, khususnya mengenai kontribusi sang megabintang. Tak sedikit yang menyebut Ronaldo, yang sudah menginjak usia 41 tahun, telah habis dan harus menerima fakta dirinya gagal melampaui capaian bintang Argentina, Lionel Messi.
Apalagi, Messi tampil gemilang saat Argentina menghadapi Aljazair di laga perdana Grup J Piala Dunia 2026. Pemain berjuluk La Pulga itu berhasil mencetak hattrick sekaligus mengantarkan negaranya menang dengan skor akhir 3-0.
Di tengah melempemnya performa Ronaldo, fans CR7 justru menuding bahwa para gelandang Portugal sebagai biang keladinya. Bruno Fernandes menjadi salah satu gelandang yang kena rujak fans Ronaldo.
“Berikan saja bola kepada Cristiano Ronaldo. Mungkin dia sudah tidak lagi menjadi pemain tercepat, tetapi kecerdasan bermain, kemampuan membaca posisi, dan ketajamannya dalam menyelesaikan peluang masih berada di level dunia,” tulis akun @daw**.
“Beri Ronaldo kesempatan, dan kami yakin dia akan memberikan hasil. Dia tidak hanya memikul impian Portugal, tetapi juga harapan jutaan penggemar di seluruh dunia di pundaknya. Satu umpan bisa mengubah segalanya,” sambungnya.
Namun aksi sejumlah penggemar Ronaldo tidak berhenti sampai di situ. Beberapa fans Ronaldo bahkan mengalihkan rasa kesal ke akun Instagram almarhum Diogo Jota, penyerang Portugal yang wafat akibat kecelakaan pada awal Juli 2025 silam.
Komentar warganet di akun Instagram mendiang penyerang Liverpool itu mayoritas meminta agar Ronaldo diberikan umpan dari langit. Tampak para penggemar sudah lagi tidak bisa menaruh harap pada lini tengah tim berjuluk Selecao De Las Quinas untuk memberi servis kepada pemain yang kini membela Al-Nassr itu.
“Umpankan bola kepada Ronaldo, bukan mengoper kembali ke bek,” tulis akun @navak***
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