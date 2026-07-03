Setahun Kepergian Diogo Jota, Timnas Portugal Beri Penghormatan Menyentuh usai Lolos ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Skuad timnas Portugal beri penghormatan menyentuh untuk Diogo Jota. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Portugal menghadirkan momen penuh haru setelah memastikan langkah mereka ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kroasia dengan skor tipis 2-1 Jumat (3/7). Di balik keberhasilan tersebut, para pemain memilih menutup malam istimewa itu dengan sebuah penghormatan yang sarat makna untuk mendiang mantan pemain Timnas Portugal Diogo Jota.
Pertandingan melawan Kroasia bertepatan dengan satu tahun kepergian penyerang timnas Portugal tersebut. Momen itu dimanfaatkan seluruh anggota skuad piala dunia untuk mengenang sosok Diogo Jota yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting perjalanan timnas Portugal.
Sesaat laga lawan Kroasia di babak gugur piala dunia, para pemain timnas Portugal berkumpul di tengah lapangan. Mereka memberikan penghormatan secara sederhana namun penuh makna sebagai bentuk penghargaan kepada Diogo Jota yang telah banyak memberikan kontribusi bagi sepak bola Portugal.
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Suasana emosional begitu terasa. Beberapa pemain tampak saling merangkul, sementara yang lain mengheningkan cipta untuk mengenang kebersamaan mereka bersama Diogo Jota. Momen tersebut mendapat sambutan hangat dari para pendukung yang memenuhi stadion.
Bagi skuad Portugal, kemenangan atas Kroasia bukan sekadar hasil positif untuk menjaga peluang mereka menjadi Juara Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, hasil tersebut dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan kepada Jota yang jasanya masih dikenang hingga kini.
Diogo Jota dikenal sebagai salah satu penyerang yang memiliki peran penting bagi Portugal dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kecepatan, penyelesaian akhir, dan kerja kerasnya di lapangan, dia menjadi sosok yang dicintai rekan setim maupun para penggemar.
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Karirnya juga diwarnai berbagai prestasi bersama klub. Dia pernah memperkuat Pacos de Ferreira, Atletico Madrid, FC Porto, Wolverhampton Wanderers, hingga Liverpool. Bersama Portugal, Jota mencatat puluhan penampilan internasional dan ikut membawa negaranya meraih dua gelar UEFA Nations League.
Meski telah tiada, warisan yang ditinggalkan Jota masih terus hidup di ruang ganti Portugal. Banyak pemain yang mengaku tetap menjadikan semangat dan dedikasinya sebagai inspirasi setiap kali membela lambang negara di dada.
Penghormatan yang dilakukan usai laga menunjukkan bahwa hubungan antar pemain tidak hanya dibangun dari pertandingan dan latihan, tetapi juga dari persahabatan yang tumbuh selama bertahun-tahun. Bagi para pendukung Portugal, momen tersebut menjadi pengingat bahwa Diogo Jota akan selalu menjadi bagian dari sejarah sepak bola negaranya.
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