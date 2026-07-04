Portugal Gasak Kroasia 2-1, Cristiano Ronaldo Pimpin Penghormatan untuk Mendiang Diogo Jota 

Cristiano Ronaldo. (Dok. Instagram/@portugal)
JawaPos.com – Timnas Portugal mempersembahkan kemenangan dramatis 2-1 atas untuk mendiang Diogo Jota. Pertandingan itu digelar kemarin atau tepat setahun Jota bersama adiknya Andre Silva meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di Spanyol.
Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menjadi sosok yang paling emosional usai pertandingan. Dia mengenakan jersey bernomor 21 milik Jota dan mendedikasikan kemenangan Selecao untuk sahabatnya tersebut.
”Kemenangan ini untuk Diogo dan juga untuk Portugal,” ujar Ronaldo, dilansir Reuters.
Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menegaskan bahwa kepergian Jota tidak mengurangi semangat Portugal. Menurut dia, seluruh pemain merasa Jota tetap menyertai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026.
”Kami tahu dia selalu hadir bersama kami,” tegas CR7.
Sebelum kickoff, Portugal juga memberi penghormatan khusus kepada Jota. Ruben Neves mengenakan nomor punggung 21 milik sang mendiang, sedangkan seluruh pemain memakai gelang penghormatan.
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