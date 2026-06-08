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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 8 Juni 2026 | 20.52 WIB

3 Alasan Real Madrid Tak Perlu Memaksakan Diri untuk Mendatangkan Michael Olise

Michael Olise disebut menjadi target transfer fantastis Real Madrid senilai €150 juta. (ig @m.ollise) - Image

Michael Olise disebut menjadi target transfer fantastis Real Madrid senilai €150 juta. (ig @m.ollise)

JawaPos.com - Rumor mengenai kedatangan seorang Galactico baru kembali menghangat di Real Madrid. Presiden klub Florentino Perez disebut siap menggelontorkan dana hingga €150 juta untuk mendatangkan satu pemain bintang pada musim panas ini.

Dalam beberapa pekan terakhir, nama Michael Olise semakin sering dikaitkan dengan Real Madrid. Winger asal Prancis itu sedang menikmati peningkatan karir yang pesat dan dianggap sebagai salah satu pemain menyerang paling menjanjikan di Eropa saat ini.

Dengan kreativitas, kemampuan menggiring bola, serta kontribusi gol dan assist yang konsisten, Michael Olise memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk menjadi bintang baru Real Madrid. Namun, jika melihat kebutuhan skuad secara keseluruhan, transfer itu mungkin bukan langkah yang paling tepat.

Melansir Madrid Universal, berikut tiga alasan mengapa Real Madrid sebaiknya tidak memaksakan diri untuk mendatangkan Michael Olise.

1. Real Madrid Sudah Memiliki Banyak Opsi di Lini Depan

Salah satu kesalahan yang kerap dilakukan klub besar adalah membeli pemain untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya tidak ada. Saat ini, lini serang Real Madrid sudah dipenuhi pemain bertalenta.

Rodrygo, Brahim Diaz, Franco Mastantuono, hingga Arda Guler memberikan banyak pilihan bagi tim untuk mengisi berbagai posisi di area menyerang. Kehadiran Olise justru berpotensi menambah kepadatan persaingan dan membuat distribusi menit bermain semakin rumit.

Situasi ini bisa menghambat perkembangan pemain muda yang selama ini menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub. 

Rodrygo juga masih menjadi salah satu aset terbaik yang dimiliki Madrid. Meski beberapa kali diterpa rumor transfer dan sempat mengalami masalah cedera, pemain asal Brasil tersebut tetap mampu tampil dalam laga-laga besar dan memberikan kontribusi penting.

Mendatangkan Olise dengan harga fantastis hanya untuk menggeser pemain yang sudah terbukti kualitasnya tentu menjadi keputusan yang patut dipertanyakan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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