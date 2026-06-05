Jadi Kapten Real Madrid, Valverde Muncul dengan Bekas Luka akibat Insiden dengan Tchouameni

JawaPos.com - Musim panas ini kembali menghadirkan cerita menarik dari ruang ganti Real Madrid. Setelah sempat menghebohkan publik karena kabar perkelahiannya dengan Aurelien Tchouameni, Fede Valverde kini menjadi sorotan karena alasan yang berbeda.

Melansir akun X Touchline, untuk pertama kalinya, bekas luka yang diduga berasal dari insiden tersebut terlihat jelas di dahi sang gelandang Uruguay, Valverde. Luka itu menjadi pengingat dari salah satu momen paling kontroversial yang terjadi di internal Real Madrid sepanjang musim 2025-26.

Bulan lalu, publik sepak bola dikejutkan oleh bocornya kabar bahwa Valverde dan Tchouameni terlibat perkelahian dalam sesi latihan menjelang El Clasico Real Madrid vs Barcelona.

Insiden tersebut disebut berujung pada hukuman denda besar bagi kedua pemain. Situasi bahkan menjadi lebih serius setelah Valverde mengalami gegar otak dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Akibat protokol gegar otak, pemain berusia 27 tahun itu terpaksa melewatkan beberapa pertandingan penting melawan Barcelona, Real Oviedo, dan Sevilla. Valverde baru kembali tampil pada laga terakhir musim 2025-26 menghadapi Athletic Club.

Meski kedua pemain dikabarkan telah berdamai dan memilih melupakan kejadian tersebut, dampaknya masih terlihat secara fisik pada Valverde. Bekas luka di bagian dahinya diyakini berasal dari benturan yang terjadi saat insiden itu berlangsung.

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Masalah Ruang Ganti Belum Sepenuhnya Berakhir Perkelahian antara Valverde dan Tchouameni disebut sebagai puncak dari ketegangan yang sudah lama berkembang di ruang ganti Real Madrid. Meski konflik tersebut telah mereda, sejumlah laporan menyebut bahwa situasi internal tim belum sepenuhnya kondusif.

Beberapa sumber bahkan mengklaim bahwa Kylian Mbappe kini menjadi pusat ketegangan baru di dalam skuad. Namun, manajemen klub berharap perubahan besar dapat terjadi dalam waktu dekat.