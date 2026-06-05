Roberto Carlos Pasang Badan untuk Florentino Perez Jelang Pemilihan Presiden Real Madrid

JawaPos.com - Pemilihan presiden Real Madrid semakin dekat, dan dukungan untuk Florentino Perez terus berdatangan dari sejumlah tokoh penting klub. Salah satu yang paling vokal adalah legenda Los Blancos, Roberto Carlos, yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada sang presiden petahana.

Melansir Managing Madrid, dalam penampilannya di TVE, mantan bek kiri ikonik Real Madrid itu tidak ragu menunjukkan keberpihakannya kepada Perez. Bagi Carlos, sosok yang telah memimpin klub selama bertahun-tahun tersebut masih menjadi figur terbaik untuk membawa Real Madrid ke masa depan.

“Saya adalah anggota, jadi saya akan memberikan suara dalam pemilihan, yang sangat penting, dan saya pasti akan memilih Florentino. Kita akan menang besar, Florentino adalah Florentino, saya memanggilnya 'Ayah', dia orang yang hebat, presiden terbaik sepanjang masa dan orang yang spektakuler dalam hidup saya.”

“Kita telah memenangkan banyak hal bersama, kita telah bepergian bersama, dan saya tahu bahwa tujuannya selalu agar para anggota menjadi pemilik klub. Dia selalu mengatakan itu dan dia akan menepati janjinya: Real Madrid adalah milik para anggota.”

Pernyataan tersebut kembali menegaskan hubungan erat antara Roberto Carlos dan Perez. Keduanya memang menjadi bagian dari salah satu era paling sukses dalam sejarah klub, ketika Real Madrid meraih berbagai trofi bergengsi dan mendatangkan banyak bintang dunia.

Perez Disebut Masih Punya Kejutan di Bursa Transfer Selain membahas pemilihan presiden, Roberto Carlos juga memberi sedikit bocoran mengenai kemungkinan aktivitas Real Madrid di bursa transfer.

Meski tidak menyebut nama secara spesifik, ia mengisyaratkan bahwa Perez masih memiliki beberapa rencana besar untuk memperkuat skuad.

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“Saya kenal banyak orang dari Atlético dan Barça, dan merekalah yang tidak ingin Florentino bertahan, karena dia memenangkan gelar dan mendatangkan pemain-pemain terbaik. Rekrutan besar?”

“Saya tahu dia punya beberapa hal menarik, beberapa nama menarik, tetapi kami tidak mengejar pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain, kami menghormati kontraknya, dan jika dia ingin bermain untuk Real Madrid, kita bisa bicara, tetapi itu masih tergantung: Florentino melakukan semuanya dengan sangat baik.”

Komentar tersebut tentu langsung memicu spekulasi di kalangan pendukung Madrid. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, Los Blancos terus dikaitkan dengan sejumlah pemain papan atas Eropa.

Meski demikian, Carlos menegaskan bahwa klub tetap menghormati kontrak pemain dengan tim lain dan tidak akan melakukan pendekatan yang melanggar etika sepak bola.