Siapa Pemain Incaran Florentino Perez yang Disebut Akan Memecahkan Rekor Transfer Real Madrid?

JawaPos.com - Real Madrid kembali menjadi pusat perhatian menjelang pemilihan presiden klub yang akan berlangsung akhir pekan ini. Presiden petahana, Florentino Perez, membuat pernyataan mengejutkan dengan mengungkapkan rencananya mengajukan tawaran transfer terbesar dalam sejarah klub.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Florentino Perez setelah dua musim yang dianggap mengecewakan oleh standar tinggi Los Blancos. Dalam dua musim terakhir, Real Madrid gagal merebut gelar La Liga dari Barcelona dan juga tidak mampu menjuarai Liga Champions.

Situasi itu memunculkan kritik dari sebagian suporter yang mulai mempertanyakan arah proyek klub. Kini, Florentino Perez berusaha meyakinkan para anggota klub bahwa Real Madrid akan kembali ke puncak sepak bola Eropa.

Perez Janjikan Transfer Rekor Melansir Talksport, dalam sebuah wawancara di Spanyol, Perez mengungkapkan siap menggelontorkan dana setidaknya 150 juta euro atau sekitar 130 juta poundsterling untuk mendatangkan seorang pemain bintang. Jumlah tersebut akan melampaui rekor transfer terbesar yang pernah dibayarkan Real Madrid sebelumnya.

Namun, Perez sengaja tidak mengungkap identitas pemain yang dimaksud. Dia hanya memberikan beberapa petunjuk.

Target tersebut bukan Michael Olise, bukan Jeremy Doku, bukan Erling Haaland, dan juga bukan Harry Kane. Perez juga menegaskan bahwa pemain incarannya bukan berasal dari Liga Primer Inggris.

"Dia adalah pemain yang bermain di lini tengah, atau lebih ke depan. Dan dia bukan pemain Liga Primer. Dia adalah seorang Galactico sejati," ucap Perez.

Pernyataan itu langsung memicu spekulasi luas mengenai siapa sebenarnya pemain yang dimaksud.