Pusat Latihan Elit Nashville Jadi Markas Samurai Blue di Piala Dunia, Simak Fasilitasnya

JawaPos.com - Tim Nasional Jepang menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi Piala Dunia 2026.

Samurai Blue telah menetapkan Nashville SC Training Center di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, sebagai markas utama mereka selama menjalani fase grup turnamen.

Pemilihan fasilitas ini bukan tanpa alasan. Kompleks latihan milik klub MLS, Nashville SC, tersebut termasuk salah satu pusat pelatihan paling modern di Amerika Utara.

Dibuka pada tahun 2023, area seluas sekitar enam hektar itu dirancang khusus untuk menunjang kebutuhan tim profesional, mulai dari sesi latihan harian hingga proses pemulihan pemain.

Di dalam kompleks tersedia tiga lapangan latihan berstandar tinggi yang memungkinkan tim menjalani berbagai program latihan secara bersamaan.

Selain itu terdapat pusat kebugaran lengkap dengan area cardio, ruang medis modern, hingga fasilitas pemulihan seperti hydrotherapy dan cryotherapy chamber yang kini menjadi standar bagi banyak klub elite dunia.

Tidak hanya itu, fasilitas tersebut juga dilengkapi dining hall, ruang pertemuan taktik, serta video analysis room yang digunakan pelatih dan staf untuk mempersiapkan strategi pertandingan.

Seluruh fasilitas tersebut membuat Nashville SC Training Center menjadi salah satu lokasi yang ideal untuk mendukung persiapan Jepang selama turnamen berlangsung.

Faktor lokasi juga menjadi pertimbangan penting bagi Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA). Nashville dinilai memiliki akses yang cukup strategis menuju sejumlah venue pertandingan fase grup yang berlangsung di Amerika Serikat dan Meksiko.