Timnas Jepang Murka Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Langsung Bergerak Usai Lapangan Latihan Dinilai Tak Layak

Kondisi lapangan latihan yang dinilai tidak memenuhi standar membuat Timnas Jepang melayangkan protes resmi kepada FIFA menjelang Piala Dunia 2026 di Meksiko. (JFA)
JawaPos.com — Tim nasional Jepang melayangkan protes resmi kepada FIFA di Monterrey, Meksiko, setelah menemukan kondisi lapangan latihan yang dinilai buruk dan tidak sesuai standar menjelang Piala Dunia 2026. Situasi ini membuat jadwal adaptasi skuad asuhan Hajime Moriyasu terganggu, hingga FIFA akhirnya turun tangan dan menjanjikan fasilitas latihan yang lebih baik.
Kedatangan Timnas Jepang ke Monterrey pada Selasa (2/6/2026) sejatinya menjadi awal persiapan mereka menghadapi Piala Dunia 2026.
Tim yang diperkuat Wataru Endo dan Daichi Kamada itu langsung menjalani agenda adaptasi cuaca serta lingkungan pertandingan.
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Namun, persiapan tersebut justru diwarnai masalah yang tak terduga. Fasilitas latihan yang disediakan dinilai tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh tim kepelatihan Jepang.
Mengapa Timnas Jepang Memprotes Lapangan Latihan?
Timnas Jepang memprotes lapangan latihan karena kondisi permukaan rumput dianggap kurang layak untuk digunakan dalam persiapan turnamen sebesar Piala Dunia 2026.
Keluhan tersebut muncul setelah tim melihat langsung kondisi lapangan yang akan dipakai untuk latihan.
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Awalnya, Jepang dijadwalkan menjalani sesi latihan pada Rabu (3/6) sore waktu setempat. Sesi tersebut merupakan bagian penting dari program adaptasi cuaca yang telah disusun tim pelatih sejak keberangkatan ke Meksiko.
Namun, jadwal latihan kemudian mengalami perubahan. Wataru Endo dan rekan-rekannya diminta menjalani latihan pada pukul 10.00 waktu setempat.
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