Daftar Pemain Top Jepang yang Dicoret dan Cedera untuk Piala Dunia 2026, Fans Samurai Blue Kecewa

JawaPos.com - Timnas Jepang dipastikan tampil tanpa beberapa pemain penting mereka di ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Hajime Moriyasu resmi merampungkan skuad final Samurai Blue, namun sejumlah nama besar justru tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dibawa ke Amerika Serikat.

Kehilangan terbesar datang dari sektor penyerangan. Kaoru Mitoma dipastikan absen akibat cedera yang belum pulih sepenuhnya. Winger milik Brighton itu sebelumnya menjadi salah satu pemain andalan Jepang dalam beberapa turnamen internasional terakhir berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satunya.

Selain Mitoma, Takumi Minamino juga harus menepi karena masalah kebugaran. Pemain yang saat ini memperkuat AS Monaco tersebut gagal masuk skuad setelah mengalami cedera yang membuatnya tidak berada dalam kondisi terbaik menjelang turnamen.

Satu nama lain yang juga absen karena cedera adalah bek tengah Koki Machida dari Hoffenheim. Kehilangan Machida membuat Jepang harus mencari alternatif lain untuk menjaga kedalaman lini belakang mereka selama turnamen berlangsung.

Tidak hanya karena faktor cedera, beberapa pemain juga dicoret Hajime Moriyasu berdasarkan keputusan teknis. Gelandang berpengalaman Hidemasa Morita menjadi salah satu nama yang paling mengejutkan tidak masuk skuad akhir. Padahal pemain Sporting CP itu masih cukup rutin tampil bersama klubnya di Portugal.

Selain Morita, Kodai Sano juga gagal mendapatkan tempat di tim utama Jepang untuk Piala Dunia 2026. Begitu pula dengan Joel Chima Fujita, Tomoya Ando, serta Shuto Machino yang harus menerima keputusan pahit tidak dibawa ke turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Keputusan Moriyasu ini langsung memunculkan banyak reaksi dari pendukung Jepang di media sosial. Sebagian fans merasa beberapa pemain yang dicoret masih layak mendapat kesempatan, terutama karena pengalaman dan performa mereka di level klub cukup stabil sepanjang musim.

Meski begitu, Moriyasu tampaknya ingin membawa komposisi pemain yang dianggap paling siap secara fisik dan taktik. Jepang sendiri tetap datang ke Piala Dunia 2026 dengan target tinggi setelah dalam beberapa tahun terakhir mampu tampil kompetitif melawan tim-tim besar dunia.