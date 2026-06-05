Janji Besar Enrique Riquelme: Haaland, Rodri, dan Visi Baru untuk Real Madrid!

JawaPos.com - Pemilihan presiden Real Madrid semakin memanas. Salah satu kandidat yang paling banyak menyita perhatian, Enrique Riquelme, kembali mengumbar sederet janji ambisius yang siap mengguncang Santiago Bernabéu jika dirinya terpilih.

Melansir Managing Madrid, dalam wawancara dengan sejumlah media Spanyol, Riquelme tak hanya berbicara soal masa depan klub, tetapi juga kembali menegaskan target besarnya: mendatangkan Erling Haaland dan Rodri ke Real Madrid.

Menurut Riquelme, komitmennya untuk membawa dua bintang Manchester City tersebut bukan sekadar janji kampanye biasa.

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“Kita semua tahu bagaimana cara kerjanya di sini, Anda harus melindungi pemain (Erling Haaland). Rombongannya melindunginya, dan saya pikir itu fantastis,” kata Riquelme.

“Tapi saya masih berpikir sama seperti kemarin. Saya tidak akan memberikan detail lebih lanjut tentang kontrak. Tapi saya tetap pada pendirian saya kemarin: jika saya menjadi presiden, Rodri dan Haaland akan bermain untuk Real Madrid. Dan jika mereka tidak bermain, ya, itulah janji saya, saya akan membayar iuran anggota.”

Pernyataan tersebut tentu langsung menjadi sorotan. Pasalnya, Haaland dan Rodri merupakan dua pemain kunci Manchester City yang saat ini masih terikat kontrak dengan klub Inggris tersebut.

Bandingkan dengan Transfer Figo Riquelme mengakui bahwa pihak Haaland telah membantah adanya pembicaraan terkait transfer. Namun, ia menganggap situasi seperti itu sebagai hal yang lumrah dalam dunia sepak bola.

“Agen Haaland menyangkalnya? Ya, itu bagian dari permainan. Tidak ada yang lebih tahu daripada Anda. Itu juga terjadi pada Figo; itu bagian dari sepak bola.”