Bukan Mourinho, Enrique Riquelme Ingin Jurgen Klopp Jadi Pelatih Baru Real Madrid

Jurgen Klopp minta waktu untuk bergabung ke Real Madrid. (football365)
JawaPos.com - Pemilihan presiden Real Madrid semakin mendekati puncaknya, dan Enrique Riquelme terus meluncurkan berbagai janji ambisius untuk menarik dukungan para anggota klub.
Setelah sebelumnya menjanjikan kedatangan Erling Haaland dan Rodri, kini kandidat penantang Florentino Perez itu disebut memiliki target besar lain yang tak kalah mengejutkan: mendatangkan Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala baru Real Madrid.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Riquelme memiliki visi yang berbeda dibandingkan rivalnya. Jika Florentino Perez lebih sering dikaitkan dengan Jose Mourinho, Riquelme justru disebut ingin membangun proyek baru bersama Klopp.
Baca Juga:Timnas Norwegia Tampil dengan Kostum Viking untuk Foto Resmi Piala Dunia 2026, Ini Maknanya!
Melansir podcast Fabrizio Romano, Riquelme telah menjadikan Klopp sebagai kandidat utama untuk menangani Los Blancos apabila dirinya memenangkan pemilihan presiden.
Nama pelatih asal Jerman itu bukan sosok asing bagi Real Madrid. Dalam beberapa tahun terakhir, Klopp beberapa kali masuk radar klub sebagai calon pelatih masa depan.
Kini, Riquelme dikabarkan siap menjadikan mantan pelatih Liverpool tersebut sebagai bagian penting dari proyek yang ia tawarkan kepada para anggota klub.
Kabar tersebut juga sejalan dengan pernyataan Riquelme sebelumnya yang sempat mengisyaratkan akan menunjuk pelatih kelas dunia jika terpilih sebagai presiden.
Jika rumor tersebut benar, maka Klopp akan menjadi sosok sentral dalam proyek yang juga mencakup perekrutan pemain-pemain elite seperti Haaland dan Rodri.
Perbedaan visi antara kedua kandidat semakin terlihat jelas menjelang pemungutan suara. Florentino Perez memilih pendekatan yang lebih realistis dengan fokus pada penguatan beberapa sektor tim. Nama-nama seperti Denzel Dumfries dan Ibrahima Konate terus dikaitkan dengan proyeknya.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan