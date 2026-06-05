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M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 5 Juni 2026 | 22.52 WIB

Bukan Mourinho, Enrique Riquelme Ingin Jurgen Klopp Jadi Pelatih Baru Real Madrid

Jurgen Klopp minta waktu untuk bergabung ke Real Madrid. (football365) - Image

Jurgen Klopp minta waktu untuk bergabung ke Real Madrid. (football365)

JawaPos.com - Pemilihan presiden Real Madrid semakin mendekati puncaknya, dan Enrique Riquelme terus meluncurkan berbagai janji ambisius untuk menarik dukungan para anggota klub.

Setelah sebelumnya menjanjikan kedatangan Erling Haaland dan Rodri, kini kandidat penantang Florentino Perez itu disebut memiliki target besar lain yang tak kalah mengejutkan: mendatangkan Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala baru Real Madrid.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Riquelme memiliki visi yang berbeda dibandingkan rivalnya. Jika Florentino Perez lebih sering dikaitkan dengan Jose Mourinho, Riquelme justru disebut ingin membangun proyek baru bersama Klopp.

Klopp Masuk dalam Rencana Besar Riquelme

Melansir podcast Fabrizio Romano, Riquelme telah menjadikan Klopp sebagai kandidat utama untuk menangani Los Blancos apabila dirinya memenangkan pemilihan presiden.

Nama pelatih asal Jerman itu bukan sosok asing bagi Real Madrid. Dalam beberapa tahun terakhir, Klopp beberapa kali masuk radar klub sebagai calon pelatih masa depan.

Kini, Riquelme dikabarkan siap menjadikan mantan pelatih Liverpool tersebut sebagai bagian penting dari proyek yang ia tawarkan kepada para anggota klub.

Kabar tersebut juga sejalan dengan pernyataan Riquelme sebelumnya yang sempat mengisyaratkan akan menunjuk pelatih kelas dunia jika terpilih sebagai presiden.

Jika rumor tersebut benar, maka Klopp akan menjadi sosok sentral dalam proyek yang juga mencakup perekrutan pemain-pemain elite seperti Haaland dan Rodri.

Perez dan Mourinho, Riquelme dan Klopp

Perbedaan visi antara kedua kandidat semakin terlihat jelas menjelang pemungutan suara. Florentino Perez memilih pendekatan yang lebih realistis dengan fokus pada penguatan beberapa sektor tim. Nama-nama seperti Denzel Dumfries dan Ibrahima Konate terus dikaitkan dengan proyeknya.

Editor: Banu Adikara
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