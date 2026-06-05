Bukan Mourinho, Enrique Riquelme Ingin Jurgen Klopp Jadi Pelatih Baru Real Madrid

JawaPos.com - Pemilihan presiden Real Madrid semakin mendekati puncaknya, dan Enrique Riquelme terus meluncurkan berbagai janji ambisius untuk menarik dukungan para anggota klub.

Setelah sebelumnya menjanjikan kedatangan Erling Haaland dan Rodri, kini kandidat penantang Florentino Perez itu disebut memiliki target besar lain yang tak kalah mengejutkan: mendatangkan Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala baru Real Madrid.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Riquelme memiliki visi yang berbeda dibandingkan rivalnya. Jika Florentino Perez lebih sering dikaitkan dengan Jose Mourinho, Riquelme justru disebut ingin membangun proyek baru bersama Klopp.

Klopp Masuk dalam Rencana Besar Riquelme Melansir podcast Fabrizio Romano, Riquelme telah menjadikan Klopp sebagai kandidat utama untuk menangani Los Blancos apabila dirinya memenangkan pemilihan presiden.

Nama pelatih asal Jerman itu bukan sosok asing bagi Real Madrid. Dalam beberapa tahun terakhir, Klopp beberapa kali masuk radar klub sebagai calon pelatih masa depan.

Kini, Riquelme dikabarkan siap menjadikan mantan pelatih Liverpool tersebut sebagai bagian penting dari proyek yang ia tawarkan kepada para anggota klub.

Kabar tersebut juga sejalan dengan pernyataan Riquelme sebelumnya yang sempat mengisyaratkan akan menunjuk pelatih kelas dunia jika terpilih sebagai presiden.

Jika rumor tersebut benar, maka Klopp akan menjadi sosok sentral dalam proyek yang juga mencakup perekrutan pemain-pemain elite seperti Haaland dan Rodri.