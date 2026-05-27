Opa Perez Akhirnya Punya Lawan Nyata! Tanggal Pemilihan Presiden Real Madrid yang Baru Sudah Diumumkan

JawaPos.com - Real Madrid akhirnya mengumumkan tanggal resmi pemilihan presiden klub yang baru. Untuk pertama kalinya sejak 2006, para anggota klub akan kembali memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan memimpin Los Blancos ke depan.

Florentino Perez, yang sudah menjabat sebagai presiden sejak 2009, sebelumnya memutuskan untuk menggelar pemilihan setelah meningkatnya tekanan dan kritik terhadap klub dalam dua musim terakhir.

Kini, dewan pemilihan Real Madrid telah menetapkan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada Minggu, 7 Juni 2026.

Melansir Football Espana, dalam pernyataan resminya, Real Madrid menjelaskan detail proses pemungutan suara tersebut.

“Dewan Pemilihan menyetujui bahwa pemungutan suara akan diadakan pada tanggal 7 Juni 2026, antara pukul 09.00 hingga 20.00, tanpa gangguan, di Paviliun Bola Basket Kota Real Madrid.”

Pemilihan nantinya akan berlangsung di kompleks Ciudad Real Madrid di Madrid, dengan seluruh anggota klub yang memenuhi syarat akan menerima informasi resmi terkait proses pemungutan suara.

Perez Hadapi Penantang Pertama Setelah Bertahun-tahun Pemilihan kali ini menjadi sangat menarik karena Florentino Perez akhirnya memiliki lawan nyata.

Enrique Riquelme telah resmi dikonfirmasi sebagai kandidat penantang dan akan mencoba menggoyang dominasi Perez yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

Meski begitu, Perez tetap dianggap favorit kuat untuk kembali memenangkan pemilihan.