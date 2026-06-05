Buriram United Bidik Hat-trick Gelar ASEAN Club Championship

Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh raih gelar Thai League musim ini bersama Buriram United. (Istimewa)
JawaPos.com - Buriram United kembali menjadi sorotan utama setelah hasil undian fase grup ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27 menempatkan juara bertahan tersebut dalam misi besar memburu gelar ketiga secara beruntun.
Klub asal Thailand itu tergabung di Grup A bersama sesama wakil Thai League 1, Ratchaburi FC, Kuching City FC dari Malaysia, Tampines Rovers FC dari Singapura, pemenang Piala Vietnam, Borneo FC Samarinda, serta pemenang play-off antara Kasuka FC dan Manila Digger FC.
Buriram datang dengan status istimewa sebagai satu-satunya klub yang berhasil menjuarai dua edisi pertama kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut. Pada musim lalu, mereka sukses mempertahankan gelar setelah mengalahkan Selangor FC dengan agregat 3-1 di partai final.
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Musim ini, tantangan yang dihadapi Buriram dipastikan semakin berat. Selain bertambahnya jumlah peserta dari 14 menjadi 16 tim, penyelenggara juga memperkenalkan babak perempat final yang membuat total pertandingan meningkat dari 40 menjadi 56 laga.
Perubahan format tersebut dinilai akan meningkatkan daya saing kompetisi sekaligus memperpanjang perjalanan tim menuju gelar juara.
Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN, Khiev Sameth, mengatakan perluasan kompetisi mencerminkan perkembangan pesat sepak bola klub di kawasan.
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“Dengan penambahan jumlah klub dan hadirnya babak perempat final, kami memulai babak baru yang menarik bagi sepak bola klub Asia Tenggara. Ini menciptakan lebih banyak peluang bagi klub, pemain, dan suporter untuk menjadi bagian dari kompetisi utama ASEAN,” ujarnya.
Selain Buriram, kompetisi musim ini juga akan diramaikan sejumlah klub kuat kawasan seperti Johor Darul Ta'zim, Công An Hà Nội FC, dan debutan asal Indonesia, Persib Bandung yang datang sebagai juara Liga 1 Indonesia tiga musim beruntun.
Di Grup A, Buriram tetap menjadi unggulan utama. Namun kehadiran Ratchaburi FC sebagai sesama klub Thailand serta Borneo FC Samarinda yang memiliki pengalaman kompetisi regional berpotensi menghadirkan persaingan ketat dalam perebutan posisi empat besar.
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