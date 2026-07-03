Sandy Walsh Tinggalkan Buriram United dan Resmi Bergabung dengan Persib Bandung

Sandy Walsh (Instagram @sandywalsh)
JawaPos.com – Persib Bandung resmi mengumumkan Sandy Walsh sebagai pemain baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Dikutip dari akun Instagram resmi Persib Bandung @persib pada Jum'at (3/7), Bek Tim Nasional Indonesia tersebut didatangkan setelah menyelesaikan kepindahannya dari Buriram United, klub asal Thailand.
Pengumuman perekrutan Sandy dilakukan bersamaan dengan diperkenalkannya Luka Menalo sebagai rekrutan anyar Persib.
Manajemen Persib memberikan kontrak berdurasi tiga musim kepada Sandy Walsh sebagai bentuk kepercayaan terhadap kemampuannya. Klub menilai kehadiran pemain berusia 31 tahun itu tidak hanya untuk memperkuat skuad saat ini, tetapi juga sebagai bagian dari rencana jangka panjang.
Sandy diproyeksikan mengisi posisi bek kanan maupun bek kiri sesuai kebutuhan tim asuhan Igor Tolic.
Selain itu, pengalamannya bersama Tim Nasional Indonesia diharapkan mampu memberikan pengaruh positif di dalam maupun di luar lapangan.
Sandy Walsh merupakan pemain diaspora kelahiran Brussel, Belgia, yang telah mencatatkan 23 penampilan bersama Tim Nasional Indonesia. Sepanjang karier profesionalnya, ia pernah memperkuat sejumlah klub Belgia, seperti KRC Genk, Zulte Waregem, dan KV Mechelen.
Sebelum bergabung dengan Persib, Sandy juga sempat membela Yokohama F. Marinos di Jepang serta Buriram United di Liga Thailand.
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