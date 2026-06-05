Borneo FC Masuk Grup Neraka Shopee Cup 2026/27, Mampukah Pesut Etam Lolos Babak Semifinal?

JawaPos.com - Borneo FC dipastikan tergabung di Grup A ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27. Hasil undian menempatkan wakil Indonesia tersebut dalam grup yang dihuni sejumlah klub kuat dari kawasan Asia Tenggara, termasuk raksasa Thailand Buriram United.

Selain Buriram United, Grup A juga diisi Ratchaburi FC dari Thailand, Kuching FC dari Malaysia, Tampines Rovers dari Singapura, wakil Vietnam yang masih menunggu kepastian sebagai juara Piala Vietnam, serta pemenang play off 1.

Melihat komposisi peserta, Grup A bisa dikatakan sebagai salah satu grup paling kompetitif di turnamen musim ini. Buriram United tentu menjadi unggulan utama. Klub asal Thailand tersebut memiliki pengalaman panjang di level regional maupun Asia dan kerap menjadi langganan juara kompetisi domestik.

Sementara itu, Ratchaburi FC juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski tidak sepopuler Buriram United, klub ini dikenal memiliki kualitas pemain yang baik dan mampu bersaing di papan atas Liga Thailand dalam beberapa musim terakhir.

Dari Malaysia, Kuching FC berpotensi menjadi lawan yang menyulitkan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan klub-klub Malaysia cukup signifikan, terutama dari sisi organisasi tim dan kualitas pemain asing yang direkrut.

Tampines Rovers juga memiliki reputasi sebagai salah satu klub papan atas Singapura. Pengalaman mereka tampil di berbagai kompetisi regional bisa menjadi modal penting untuk bersaing di fase grup.

Di sisi lain, wakil Vietnam yang masih belum ditentukan kemungkinan besar akan menjadi salah satu pesaing kuat. Klub-klub Vietnam dalam beberapa musim terakhir menunjukkan peningkatan performa yang cukup konsisten di level Asia Tenggara.

Meski menghadapi lawan-lawan tangguh, peluang Borneo FC tetap terbuka. Pesut Etam memiliki pengalaman tampil di kompetisi internasional dan dalam beberapa musim terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup stabil di kompetisi domestik.