Kiper Buriram United Neil Etheridge Pensiun dari Timnas Filipina, Akhiri Perjalanan dengan 82 Caps    

JawaPos.com - Kiper veteran Neil Etheridge resmi mengakhiri karir internasionalnya bersama Timnas Filipina. Keputusan tersebut menutup perjalanan panjang selama 18 tahun bersama skuad berjuluk The Azkals yang telah menjadi bagian penting dalam perkembangan sepak bola Filipina di level internasional.

Neil Etheridge mengumumkan pensiunnya setelah mencatatkan total 82 penampilan bersama Timnas Filipina. Sejak debutnya pada 2008, ia menjadi salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola negara tersebut dan dikenal sebagai pemain yang membantu meningkatkan reputasi Filipina di kawasan Asia Tenggara maupun Asia.

Lahir di Enfield, London, Inggris, pada 7 Februari 1990, Neil Etheridge memiliki darah Filipina dari keluarganya dan memilih membela negara tersebut di level internasional. Saat menjalani masa mudanya di akademi Chelsea dan Fulham, Etheridge sudah mulai dipanggil memperkuat Timnas Filipina dan menjadi bagian dari generasi yang membawa perubahan besar bagi tim nasional.

Sepanjang karirnya, Neil Etheridge tidak hanya dikenal karena kemampuan menjaga gawang, tetapi juga karena konsistensinya tampil di kompetisi Eropa. Dia pernah membela sejumlah klub Inggris seperti Fulham, Charlton Athletic, Walsall, Cardiff City, hingga Birmingham City.

Nama Etheridge semakin dikenal luas ketika berhasil membawa Cardiff City promosi ke Premier League pada musim 2017/2018. Dia juga mencatat sejarah sebagai pemain Filipina pertama yang tampil di kompetisi tertinggi sepak bola Inggris tersebut.

Di level tim nasional, kontribusinya jauh melampaui catatan penampilan. Etheridge menjadi simbol kebangkitan sepak bola Filipina yang mulai diperhitungkan di kawasan ASEAN. Bersama Azkals, ia turut membawa Filipina mencapai sejumlah pencapaian penting, termasuk menjadi runner-up AFC Challenge Cup 2014 dan beberapa kali tampil kompetitif di ajang regional.

Meski sudah tidak lagi memperkuat tim nasional, Etheridge masih aktif bermain di level klub. Saat ini dia membela klub raksasa Thailand, Buriram United. Bersama Buriram, kiper berusia 36 tahun itu masih menunjukkan performa yang stabil dan berhasil meraih berbagai gelar domestik, termasuk Thai League serta ASEAN Club Championship.

Keputusan pensiun Etheridge dari Timnas Filipina pun mendapat banyak apresiasi dari para pendukung sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang menilai dirinya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Filipina dan sosok yang membantu membuka jalan bagi generasi pemain berikutnya.