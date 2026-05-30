3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

JawaPos.com - Setelah resmi memberhentikan Arne Slot, Liverpool langsung bergerak cepat mencari pelatih baru musim depan. Terkini, tiga calon pelatih dilaporkan menjadi kandidat kuat untuk menangani The Reds.

Dilansir dari jurnalis Ben Jacobs, tiga calon nahkoda anyar Liverpool termasuk pelatih muda dan bertalenta.

"Andoni Iraola adalah kandidat unggulan untuk menggantikan Arne Slot, dan pembicaraan diharapkan bergerak cepat. Hanya segelintir kandidat yang dipertimbangkan, termasuk Sebastian Hoeness, dan Pierre Sage," tulis Ben dikutip dari akun X @JacobsBen.

Nama Andoni Iraola menjadi yang terdepan karena memiliki pengalaman dengan kerasnya Premier League dan cukup sukses bersama Bournemouth. Liverpool bahkan dilaporkan sudah mengajukan tawaran kontrak.

"Liverpool telah menawarkan kontrak hingga 2029 kepada Andoni Iraola, yang merupakan target utama LFC sebagai pelatih baru," tulis jurnalis Italia Nicolo Schira.

Pelatih asal Spanyol tersebut menjadi sosok juru taktik muda berbakat di Premier League sejak didatangkan Bournemouth pada 2023. Puncaknya, tiket kompetisi UEFA Europa League berhasil diraih setelah finis di posisi enam klasemen tepat di bawah Liverpool.

Sebastian Hoeness merupakan pelatih VfB Stuttgart dengan catatan musim lalu meraih 29 kemenangan, delapan seri, dan 16 kekalahan sekaligus sukses meraih tiket Liga Champions musim depan. Piala Super Jerman 2025 juga mampu ia persembahkan.

Nama terakhir datang dari Ligue 1, Pierre Sage yang melatih RC Lens. Tak hanya sukses finish di posisi dua klasemen akhir musim lalu, Lens juga berhasil ia antarkan meraih trofi Piala Prancis untuk pertama kali dalam sejarah klub.