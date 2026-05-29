Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 29 Mei 2026 | 18.34 WIB

Juventus Gigit Jari, Liverpool Masih Ingin Pertahankan Penjaga Gawang Alisson Becker

Kiper Liverpool Alisson Becker. (Sky Sports) - Image

Kiper Liverpool Alisson Becker. (Sky Sports)

JawaPos.com - Liverpool tidak akan membiarkan Alisson Becker untuk hengkang dari Anfield. Pihak klub juga sedang bergerak menutup berbagai tawaran yang masuk kepada sang kiper utama termasuk klub Italia Juventus.

Menurut kabar dari Fabrizio Romano, Juventus menjadi salah satu klub yang tertarik mendatangkan penjaga gawang Liverpool Alisson Becker. Tim asal kota Turin tersebut berencana mengontraknya selama tiga tahun.

Melihat keseriusan yang ditunjukkan Juventus, Liverpool mulai khawatir. The Reds ternyata masih ingin mempertahankan Alisson Becker dan tetap mengandalkannya sebagai penjaga gawang utama.

"Juventus telah menawarkan kontrak yang lebih panjang kepada Alisson yang berlaku untuk proyek tiga tahun... tetapi Liverpool memberi tahu Ali bahwa mereka mengandalkannya," tulis Fabrizio Romano di Instagram.

"Komunikasi resmi juga telah dilakukan kepada GK dan pihak manajemennya karena kemungkinan kepergian Mamardashvili dengan status pinjaman dapat dipertimbangkan pada musim panas ini," jelas jurnalis asal Italia tersebut tentang peluang Giorgi Mamardashvili dipinjamkan ke tim lain oleh Liverpool.

Ada kemungkinan posisi Alisson Becker di Liverpool bisa juga berubah. Meskipun demikian, kiper timnas Brasil tersebut tetap dipertahankan.

"Kecuali ada perubahan tak terduga atau posisinya berubah, Alisson akan tetap bertahan," tutup Fabrizio Romano.

Performa Alisson Becker di Liverpool

Alisson Becker masih menjadi kiper pilihan utama Liverpool di musim ini. Di Liga Inggris, dia bermain sebanyak 26 pertandingan dengan jumlah delapan clean sheet dan 31 kebobolan.

Secara statistik, Alisson melakukan banyak penyelamatan penting bersama Liverpool. Melansir laman Premier League, kiper 33 tahun tersebut melakukan 57 penyelamatan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Transfer Anthony Gordon ke Barcelona: Raksasa Catalan Kalahkan Bayern Munich dan Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Transfer Anthony Gordon ke Barcelona: Raksasa Catalan Kalahkan Bayern Munich dan Liverpool

Jumat, 29 Mei 2026 | 01.22 WIB

Mohamed Salah Menangis di Perpisahan Emosional Bersama Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Mohamed Salah Menangis di Perpisahan Emosional Bersama Liverpool

Selasa, 26 Mei 2026 | 02.25 WIB

Jurgen Klopp Pernah Puji Andoni Iraola, Kandidat Pengganti Arne Slot di Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Jurgen Klopp Pernah Puji Andoni Iraola, Kandidat Pengganti Arne Slot di Liverpool

Sabtu, 23 Mei 2026 | 22.21 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore