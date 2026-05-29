Juventus Gigit Jari, Liverpool Masih Ingin Pertahankan Penjaga Gawang Alisson Becker

Kiper Liverpool Alisson Becker. (Sky Sports)
JawaPos.com - Liverpool tidak akan membiarkan Alisson Becker untuk hengkang dari Anfield. Pihak klub juga sedang bergerak menutup berbagai tawaran yang masuk kepada sang kiper utama termasuk klub Italia Juventus.
Menurut kabar dari Fabrizio Romano, Juventus menjadi salah satu klub yang tertarik mendatangkan penjaga gawang Liverpool Alisson Becker. Tim asal kota Turin tersebut berencana mengontraknya selama tiga tahun.
Melihat keseriusan yang ditunjukkan Juventus, Liverpool mulai khawatir. The Reds ternyata masih ingin mempertahankan Alisson Becker dan tetap mengandalkannya sebagai penjaga gawang utama.
"Juventus telah menawarkan kontrak yang lebih panjang kepada Alisson yang berlaku untuk proyek tiga tahun... tetapi Liverpool memberi tahu Ali bahwa mereka mengandalkannya," tulis Fabrizio Romano di Instagram.
"Komunikasi resmi juga telah dilakukan kepada GK dan pihak manajemennya karena kemungkinan kepergian Mamardashvili dengan status pinjaman dapat dipertimbangkan pada musim panas ini," jelas jurnalis asal Italia tersebut tentang peluang Giorgi Mamardashvili dipinjamkan ke tim lain oleh Liverpool.
Ada kemungkinan posisi Alisson Becker di Liverpool bisa juga berubah. Meskipun demikian, kiper timnas Brasil tersebut tetap dipertahankan.
Baca Juga:USSF Belum Beri Kepastian Kontrak Jelang Piala Dunia 2026, Mauricio Pochettino Masuk Radar Pelatih AC Milan
"Kecuali ada perubahan tak terduga atau posisinya berubah, Alisson akan tetap bertahan," tutup Fabrizio Romano.
Alisson Becker masih menjadi kiper pilihan utama Liverpool di musim ini. Di Liga Inggris, dia bermain sebanyak 26 pertandingan dengan jumlah delapan clean sheet dan 31 kebobolan.
Secara statistik, Alisson melakukan banyak penyelamatan penting bersama Liverpool. Melansir laman Premier League, kiper 33 tahun tersebut melakukan 57 penyelamatan.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat