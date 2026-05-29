Juventus Gigit Jari, Liverpool Masih Ingin Pertahankan Penjaga Gawang Alisson Becker

JawaPos.com - Liverpool tidak akan membiarkan Alisson Becker untuk hengkang dari Anfield. Pihak klub juga sedang bergerak menutup berbagai tawaran yang masuk kepada sang kiper utama termasuk klub Italia Juventus.

Menurut kabar dari Fabrizio Romano, Juventus menjadi salah satu klub yang tertarik mendatangkan penjaga gawang Liverpool Alisson Becker. Tim asal kota Turin tersebut berencana mengontraknya selama tiga tahun.

Melihat keseriusan yang ditunjukkan Juventus, Liverpool mulai khawatir. The Reds ternyata masih ingin mempertahankan Alisson Becker dan tetap mengandalkannya sebagai penjaga gawang utama.

"Juventus telah menawarkan kontrak yang lebih panjang kepada Alisson yang berlaku untuk proyek tiga tahun... tetapi Liverpool memberi tahu Ali bahwa mereka mengandalkannya," tulis Fabrizio Romano di Instagram.

"Komunikasi resmi juga telah dilakukan kepada GK dan pihak manajemennya karena kemungkinan kepergian Mamardashvili dengan status pinjaman dapat dipertimbangkan pada musim panas ini," jelas jurnalis asal Italia tersebut tentang peluang Giorgi Mamardashvili dipinjamkan ke tim lain oleh Liverpool.

Ada kemungkinan posisi Alisson Becker di Liverpool bisa juga berubah. Meskipun demikian, kiper timnas Brasil tersebut tetap dipertahankan.

"Kecuali ada perubahan tak terduga atau posisinya berubah, Alisson akan tetap bertahan," tutup Fabrizio Romano.

Performa Alisson Becker di Liverpool Alisson Becker masih menjadi kiper pilihan utama Liverpool di musim ini. Di Liga Inggris, dia bermain sebanyak 26 pertandingan dengan jumlah delapan clean sheet dan 31 kebobolan.