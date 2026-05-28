M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 29 Mei 2026 | 01.22 WIB

Transfer Anthony Gordon ke Barcelona: Raksasa Catalan Kalahkan Bayern Munich dan Liverpool

Barcelona dikabarkan mendapatkan Anthony Gordon dari Newcastle dengan biaya 80 juta euro! (ig @anthonygordon) . (marca)

JawaPos.com - Barcelona berada di garis terdepan untuk mendapatkan Anthony Gordon. Barca mengalahkan Bayern Munich dan Liverpool dalam perebutan winger Newcastle United tersebut.

Raksasa Catalan itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle dalam transfer bernilai lebih dari €80 juta atau sekitar £69,3 juta ditambah bonus performa. 

Melansir Chronicle Live, kesepakatan tersebut tercapai setelah pembicaraan intens antara kedua klub sepanjang hari. Barcelona bahkan disebut mengajukan dua struktur penawaran berbeda sebelum akhirnya Newcastle menerima proposal final mereka.

Bayern Munich sebenarnya juga ikut masuk dalam persaingan dan sempat mengajukan tawaran resmi. Namun, klub Bundesliga itu akhirnya memilih mundur karena tidak ingin menyamai nilai tawaran Barcelona.

Keputusan tersebut disebut cukup khas Bayern yang dikenal sangat berhati-hati dalam mengeluarkan dana besar jika merasa harga pemain sudah terlalu tinggi. Anthony Gordon kini disebut sudah berpamitan dengan rekan setim dan staf pelatih Newcastle.

Pemain timnas Inggris itu juga dijadwalkan segera terbang ke Spanyol untuk menjalani tes medis sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona. Selain biaya transfer fantastis, Gordon juga akan mendapatkan kenaikan gaji besar di Camp Nou.

Winger berusia 25 tahun itu kabarnya bakal menerima sekitar £300.000 per pekan. Itu hampir dua kali lipat dibanding bayaran yang dia terima di Newcastle.

Newcastle Akhirnya Lepas Gordon Demi Aturan Finansial

Penjualan Gordon diyakini menjadi langkah penting bagi Newcastle untuk memperbaiki kondisi keuangan klub terkait aturan SCR dan regulasi finansial lainnya. Dana besar dari transfer ini akan membantu The Magpies lebih leluasa bergerak di bursa transfer musim panas. 

Bahkan, Gordon kemungkinan bukan satu-satunya pemain besar yang bisa hengkang dari St James’ Park. Sandro Tonali juga dikabarkan sedang menarik minat Arsenal dan Manchester United.

