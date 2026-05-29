Aprillia JP
Jumat, 29 Mei 2026 | 23.53 WIB

Kontraknya Tak Diperpanjang Liverpool, Ibrahima Konate Dikabarkan Siap ke PSG

Bek Prancis Liverpool, Ibrahima Konate, disebut masuk radar Real Madrid jelang bursa transfer 2026. (@ibrahimakonate)

JawaPos.com - Bek tim nasional Prancis Ibrahima Konate dipastikan akan meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas ini setelah gagal mencapai kesepakatan kontrak baru. Konate yang bergabung dengan Liverpool pada 2021 telah menjadi bagian penting dalam lini pertahanan The Reds di bawah asuhan Jurgen Klopp hingga Arne Slot. 

Sayangnya, kontrak Konate yang akan berakhir pada 1 Juli mendatang tidak diperpanjang setelah negosiasi antara kedua belah pihak tidak membuahkan hasil. Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun itu sempat dirumorkan pindah ke Real Madrid pada musim panas 2025. Namun, Konate memilih bertahan di Anfield dan melanjutkan pembicaraan kontrak dengan manajemen klub dalam beberapa bulan terakhir.

Pada April lalu, Konate bahkan sempat memberikan sinyal positif terkait masa depannya di Liverpool. Konate menyebut bahwa kesepakatan hampir tercapai dan berharap dapat segera bertahan lebih lama di klub.

“Ada banyak hal yang dibicarakan, tetapi kami sudah lama berdiskusi dengan klub dan hampir mencapai kesepakatan. Saya pikir semua orang menginginkan itu terjadi secepat mungkin,” ujar Konate saat itu dikutip dari Daily Mail.

Konate juga menambahkan bahwa peluangnya untuk tetap di Liverpool musim depan cukup besar, sesuai dengan keinginannya sejak awal. Namun, situasi berubah dan kesepakatan yang diharapkan tidak pernah terwujud. Konate pun segera menyusul sejumlah pemain penting lain yang juga berpisah dengan klub, termasuk Mohamed Salah dan Andrew Robertson yang telah mendapatkan salam perpisahan pada laga terakhir musim melawan Brentford.

Berbeda dengan kedua pemain itu, Konate kemungkinan tidak akan mendapatkan momen perpisahan serupa. Padahal, selama membela Liverpool, Konate turut berkontribusi dalam meraih tiga trofi domestik serta satu gelar Premier League.

Terkait masa depan Konate, Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan menjadi tujuan paling realistis bagi Konate pada musim panas ini. Klub raksasa Prancis itu tengah mempersiapkan diri menghadapi final Liga Champions melawan Arsenal dan memiliki sejumlah bek berkualitas seperti Marquinhos, Willian Pacho, dan Illia Zabarnyi.

Kepindahan Konate ke PSG juga membuka peluang bagi sang atlet untuk kembali ke kota kelahirannya, Paris. Selain itu, bermain untuk PSG dapat menjadi babak baru dalam kariernya setelah masuk dalam skuad Timnas Prancis di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

