Kai Havertz Tegaskan Arsenal Penuh Percaya Diri Jelang Final Liga Champions

JawaPos.com - Jelang final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain, atmosfer ketegangan mulai terasa di kalangan pendukung kedua tim. Namun di dalam kubu The Gunners, suasana yang muncul justru sebaliknya.

Arsenal datang ke Budapest dengan rasa percaya diri yang tinggi setelah menutup musim domestik dengan cara yang sempurna. Gelar Liga Premier yang berhasil mereka raih menjadi suntikan moral besar menjelang laga paling penting musim ini.

Melansir Daily Cannon, striker Arsenal Kai Havertz, mengakui bahwa PSG merupakan salah satu tim terbaik di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, dia menegaskan bahwa Arsenal tidak datang ke final dengan rasa takut.

“Sejujurnya, mereka mungkin tim terbaik di Eropa tahun lalu. Mereka telah memainkan musim yang luar biasa lagi," kata Havertz.

Meski memberikan pujian kepada lawan, pemain asal Jerman tersebut menilai Arsenal memiliki alasan kuat untuk percaya diri menghadapi juara Prancis itu.

“Dan bagi kami, saya rasa ini adalah kali kedua klub ini mencapai final. Tapi kami sangat percaya diri. Kami telah berjuang di level tertinggi selama beberapa tahun terakhir dan akhirnya memenangkan Liga Primer, jadi saya rasa itu juga memberi kami dorongan besar," ungkap Kai Havertz.

Menurut Havertz, pencapaian menjuarai Liga Premier setelah penantian panjang telah memberikan keyakinan tambahan kepada seluruh skuad Arsenal. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa tim asuhan Mikel Arteta mampu melewati tekanan besar dan bersaing hingga akhir musim.

“Kita lihat saja nanti. Kurasa, tidak masalah apakah kita tim yang kurang diunggulkan atau apa pun, kita akan turun ke lapangan dan mengalahkan mereka," tandas Kai Havertz.