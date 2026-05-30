Mantan Bintang Arsenal Sebut Eberechi Eze Bisa Jadi Pembeda di Final Liga Champions Kontra PSG

JawaPos.com - Mikel Arteta sempat menuai kritik ketika menyebut para pemain penggantinya sebagai "penyerang akhir" pada awal musim. Namun, menurut legenda Arsenal Martin Keown, pendekatan tersebut justru bisa menjadi salah satu kunci sukses The Gunners di partai final Liga Champions.

Melansir Football London, Keown menyoroti bagaimana strategi pergantian pemain Arsenal sudah menunjukkan hasil sejak awal perjalanan mereka di kompetisi Eropa musim ini.

Saat menghadapi Athletic Bilbao pada September lalu, Arsenal sempat kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Namun situasi berubah setelah Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard masuk dari bangku cadangan pada babak kedua.

Martinelli langsung memberikan dampak instan dengan mencetak gol hanya 36 detik setelah masuk ke lapangan. Tak lama kemudian, pemain asal Brasil itu juga menjadi kreator gol kedua yang diselesaikan oleh Trossard, memastikan kemenangan penting Arsenal di fase liga.

Perjalanan Arsenal kemudian terus berlanjut hingga akhirnya berhasil menembus final Liga Champions. Kini, saat mereka bersiap menghadapi Paris Saint-Germain di Puskas Arena, Budapest, Keown percaya Arteta kembali bisa memaksimalkan kekuatan skuadnya, terutama dari bangku cadangan.

Dalam wawancaranya menjelang laga puncak, Keown secara khusus menyoroti Eberechi Eze sebagai pemain yang berpotensi menjadi pembeda.

"Eze seharusnya ada di tim karena kemampuan menyerangnya."

"Nah, bagaimana Anda bisa mengabaikannya? Dia juga masuk dalam pertimbangan. Saya senang saya tidak memilih tim. Ketika dia berada di depan gawang, dia mendapatkan kesempatan... Saya pikir dia sangat kejam."