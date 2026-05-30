Keunggulan Arsenal Dibandingkan PSG di Final Liga Champions: Bisa Menang dengan Berbagai Cara

Arsenal bertekad mengukir sejarah baru di final Liga Champions melawan PSG, setelah 20 tahun menanti trofi pertama. (ig @arsenal)
JawaPos.com - Butuh waktu 20 tahun bagi Arsenal untuk kembali menjejak final Liga Champions. Kini, The Gunners memiliki kesempatan emas untuk menebus kekecewaan masa lalu sekaligus mengukir sejarah baru dengan meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub.
Bagi banyak pendukung Arsenal, kenangan pahit final 2006 masih sulit dilupakan. Saat itu, mereka harus mengakui keunggulan Barcelona setelah sempat unggul lebih dulu melalui Sol Campbell sebelum akhirnya kalah 2-1 di Stade de France.
Dua dekade kemudian, situasinya terasa berbeda. Di bawah arahan Mikel Arteta, Arsenal hadir sebagai tim yang jauh lebih matang, lebih lengkap, dan memiliki banyak cara untuk memenangkan pertandingan.
Melansir Sportsmole, berikut beberapa keunggulan Arsenal yang bisa menjadi ancaman serius bagi PSG di final Liga Champions.
Jika ada satu hal yang menjadi fondasi kesuksesan Arsenal musim ini, itu adalah pertahanan mereka. Sepanjang perjalanan di Liga Champions, Arsenal hanya kebobolan enam gol. Catatan tersebut menjadi bukti betapa solidnya lini belakang yang dibangun Arteta.
Duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba tampil luar biasa sebagai tembok utama di jantung pertahanan. Di belakang mereka, David Raya memberikan rasa aman berkat konsistensi penampilannya sepanjang musim.
Kekuatan terbesar Arsenal bukan hanya kemampuan bertahan saat ditekan, tetapi juga kesabaran mereka dalam menjaga struktur permainan. Saat menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Sporting Lisbon dan Atletico Madrid, The Gunners mampu tetap disiplin dan meminimalkan kesalahan.
Kemampuan memenangkan pertandingan dengan skor tipis menjadi salah satu kualitas yang sangat penting dalam laga final.
Berbeda dengan beberapa musim sebelumnya yang terlalu bergantung pada pemain tertentu, Arsenal saat ini memiliki banyak sumber gol.
