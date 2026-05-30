Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

Caption: Jadwal final Liga Champions PSG vs Arsenal, siaran langsung UCL, dan live streaming (X.com/@ChampionsLeague)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain hanya berjarak satu pertandingan dari sejarah baru. Pada Sabtu malam, Les Parisiens akan menghadapi Arsenal di final Liga Champions dengan ambisi mempertahankan gelar dan menjadi salah satu tim yang mampu meraih trofi bergengsi Eropa secara beruntun.
Kabar baik bagi Luis Enrique datang menjelang pertandingan penting ini. Dua pemain kunci, Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele, telah kembali berlatih bersama tim setelah sempat mengalami masalah kebugaran.
Meski Hakimi masih diragukan untuk tampil sebagai starter, bek asal Maroko tersebut dipastikan masuk dalam skuad. Situasi ini memberi Enrique lebih banyak opsi dalam menentukan susunan pemain terbaiknya.
Baca Juga:Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Matvey Safonov
Penjaga gawang asal Rusia itu tampil impresif sepanjang fase gugur Liga Champions musim ini. Performanya yang konsisten membuatnya menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang PSG.
Final melawan Arsenal akan menjadi salah satu pertandingan terbesar dalam kariernya. PSG berharap Safonov mampu kembali menunjukkan ketenangan dan kualitas yang telah ia tampilkan sepanjang musim.
Baca Juga:Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bek Kanan: Warren Zaire-Emery
Dengan kondisi Achraf Hakimi yang belum sepenuhnya fit, Warren Zaire-Emery diprediksi akan mengisi posisi bek kanan. Meski posisi tersebut bukan peran utamanya, pemain muda Prancis itu memiliki kemampuan atletis dan disiplin yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman dari sisi kiri serangan Arsenal.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!