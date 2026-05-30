M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 31 Mei 2026 | 01.40 WIB

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

Caption: Jadwal final Liga Champions PSG vs Arsenal, siaran langsung UCL, dan live streaming (X.com/@ChampionsLeague)

JawaPos.com - Paris Saint-Germain hanya berjarak satu pertandingan dari sejarah baru. Pada Sabtu malam, Les Parisiens akan menghadapi Arsenal di final Liga Champions dengan ambisi mempertahankan gelar dan menjadi salah satu tim yang mampu meraih trofi bergengsi Eropa secara beruntun.

Kabar baik bagi Luis Enrique datang menjelang pertandingan penting ini. Dua pemain kunci, Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele, telah kembali berlatih bersama tim setelah sempat mengalami masalah kebugaran.

Meski Hakimi masih diragukan untuk tampil sebagai starter, bek asal Maroko tersebut dipastikan masuk dalam skuad. Situasi ini memberi Enrique lebih banyak opsi dalam menentukan susunan pemain terbaiknya.

Melansir PSG Post, berikut prediksi line up PSG untuk menghadapi Arsenal dengan formasi 4-3-3.

Kiper

Matvey Safonov

Penjaga gawang asal Rusia itu tampil impresif sepanjang fase gugur Liga Champions musim ini. Performanya yang konsisten membuatnya menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang PSG.

Final melawan Arsenal akan menjadi salah satu pertandingan terbesar dalam kariernya. PSG berharap Safonov mampu kembali menunjukkan ketenangan dan kualitas yang telah ia tampilkan sepanjang musim.

Lini Belakang

Bek Kanan: Warren Zaire-Emery

Dengan kondisi Achraf Hakimi yang belum sepenuhnya fit, Warren Zaire-Emery diprediksi akan mengisi posisi bek kanan. Meski posisi tersebut bukan peran utamanya, pemain muda Prancis itu memiliki kemampuan atletis dan disiplin yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman dari sisi kiri serangan Arsenal.

