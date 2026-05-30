Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

JawaPos.com - Paris Saint-Germain hanya berjarak satu pertandingan dari sejarah baru. Pada Sabtu malam, Les Parisiens akan menghadapi Arsenal di final Liga Champions dengan ambisi mempertahankan gelar dan menjadi salah satu tim yang mampu meraih trofi bergengsi Eropa secara beruntun.

Kabar baik bagi Luis Enrique datang menjelang pertandingan penting ini. Dua pemain kunci, Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele, telah kembali berlatih bersama tim setelah sempat mengalami masalah kebugaran.

Meski Hakimi masih diragukan untuk tampil sebagai starter, bek asal Maroko tersebut dipastikan masuk dalam skuad. Situasi ini memberi Enrique lebih banyak opsi dalam menentukan susunan pemain terbaiknya.

Melansir PSG Post, berikut prediksi line up PSG untuk menghadapi Arsenal dengan formasi 4-3-3.

Kiper Matvey Safonov

Penjaga gawang asal Rusia itu tampil impresif sepanjang fase gugur Liga Champions musim ini. Performanya yang konsisten membuatnya menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang PSG.

Final melawan Arsenal akan menjadi salah satu pertandingan terbesar dalam kariernya. PSG berharap Safonov mampu kembali menunjukkan ketenangan dan kualitas yang telah ia tampilkan sepanjang musim.

Lini Belakang Bek Kanan: Warren Zaire-Emery