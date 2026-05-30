Eks Bintang Arsenal Sarankan Mikel Arteta Cadangkan 2 Pemain Ini di Final Liga Champions

JawaPos.com - Arsenal hanya berjarak satu pertandingan dari kemungkinan meraih musim paling bersejarah dalam beberapa dekade terakhir. Setelah memastikan gelar Liga Premier pertama sejak 2004, The Gunners kini memburu trofi Liga Champions saat menghadapi Paris Saint-Germain di Budapest.

Menjelang laga puncak tersebut, Mikel Arteta dihadapkan pada sejumlah keputusan penting terkait susunan pemain. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah kondisi Jurrien Timber yang masih berusaha pulih tepat waktu dari cedera.

Melansir Football365, mantan bek Arsenal, Emmanuel Eboue, memiliki pandangan tegas terkait situasi tersebut. Menurutnya, Arteta sebaiknya tidak mengambil risiko dengan langsung memainkan Timber sebagai starter dalam pertandingan sebesar final Liga Champions.

Eboue Minta Arteta Tidak Memaksakan Timber Timber belum tampil sejak kemenangan Arsenal atas Everton pada bulan Maret akibat masalah pangkal paha yang berkepanjangan. Meski peluang untuk kembali bermain masih terbuka, Eboue menilai pertandingan melawan PSG bukan waktu yang tepat untuk memaksakan sang pemain.

“Timber pasti ingin bermain,” kata Eboue.

“Sebagai pemain, impian Anda adalah bermain di final Liga Champions. Saya rasa, dia pasti ingin 100 persen menjadi starter.”

Meski memahami keinginan Timber untuk tampil, Eboue menilai kondisi pertandingan yang sangat intens membutuhkan pemain yang benar-benar siap secara fisik.

“Tapi dia sudah lama tidak bermain. Dia harus menunggu sedikit, lalu kita bisa lihat. Tim PSG sangat kuat dan sangat cepat, jadi menurut saya lebih baik bagi Arteta untuk membiarkannya duduk di bangku cadangan.”