Eks Bintang Arsenal Sarankan Mikel Arteta Cadangkan 2 Pemain Ini di Final Liga Champions

Emmanuel Eboue menyarankan Mikel Arteta untuk tidak mengambil risiko dengan menurunkan Jurrien Timber dan Myles Lewis-Skelly sebagai starter saat Arsenal menghadapi PSG di final Liga Champions. (Istimewa)
JawaPos.com - Arsenal hanya berjarak satu pertandingan dari kemungkinan meraih musim paling bersejarah dalam beberapa dekade terakhir. Setelah memastikan gelar Liga Premier pertama sejak 2004, The Gunners kini memburu trofi Liga Champions saat menghadapi Paris Saint-Germain di Budapest.
Menjelang laga puncak tersebut, Mikel Arteta dihadapkan pada sejumlah keputusan penting terkait susunan pemain. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah kondisi Jurrien Timber yang masih berusaha pulih tepat waktu dari cedera.
Melansir Football365, mantan bek Arsenal, Emmanuel Eboue, memiliki pandangan tegas terkait situasi tersebut. Menurutnya, Arteta sebaiknya tidak mengambil risiko dengan langsung memainkan Timber sebagai starter dalam pertandingan sebesar final Liga Champions.
Timber belum tampil sejak kemenangan Arsenal atas Everton pada bulan Maret akibat masalah pangkal paha yang berkepanjangan. Meski peluang untuk kembali bermain masih terbuka, Eboue menilai pertandingan melawan PSG bukan waktu yang tepat untuk memaksakan sang pemain.
“Timber pasti ingin bermain,” kata Eboue.
“Sebagai pemain, impian Anda adalah bermain di final Liga Champions. Saya rasa, dia pasti ingin 100 persen menjadi starter.”
Meski memahami keinginan Timber untuk tampil, Eboue menilai kondisi pertandingan yang sangat intens membutuhkan pemain yang benar-benar siap secara fisik.
“Tapi dia sudah lama tidak bermain. Dia harus menunggu sedikit, lalu kita bisa lihat. Tim PSG sangat kuat dan sangat cepat, jadi menurut saya lebih baik bagi Arteta untuk membiarkannya duduk di bangku cadangan.”
Sebagai alternatif, Eboue justru menyarankan Arteta untuk memberikan kesempatan kepada Cristhian Mosquera.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!