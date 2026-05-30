Mikel Arteta Sebut PSG Lebih Unggul Dibanding Arsenal di Final Liga Champions

JawaPos.com - Jelang final Liga Champions yang mempertemukan Arsenal dan Paris Saint-Germain di Budapest, perdebatan mengenai siapa yang lebih diunggulkan terus menjadi topik hangat. Banyak pengamat menempatkan PSG sebagai favorit untuk memenangkan pertandingan.

Status mereka sebagai juara bertahan, ditambah perjalanan impresif di fase gugur musim ini, membuat klub asal Prancis tersebut mendapat kepercayaan lebih besar dibanding Arsenal. Menariknya, pelatih PSG Luis Enrique justru tidak sepakat dengan anggapan tersebut.

Menurut dia, final kali ini adalah pertandingan yang benar-benar seimbang tanpa tim favorit. Namun, Mikel Arteta memiliki pandangan berbeda.

Mikel Arteta: PSG Adalah Juara Bertahan Melansir Football London, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Enrique menegaskan bahwa dia tidak melihat adanya tim yang lebih diunggulkan.

"Sejujurnya, saya rasa tidak ada tim favorit. Bagi kami, detail-detail kecil sangat penting dan saya rasa pertandingan akan sangat ketat. Kita harus menikmati 90 menit pertandingan, selalu ada ketegangan. Yang penting adalah bagaimana mengelola stres tersebut," tutur Mikel Arteta.

Ketika mendapat pertanyaan serupa, Arteta justru mengakui bahwa PSG layak dianggap sebagai favorit. Menurut pelatih Arsenal tersebut, status juara bertahan membuat Les Parisiens berada satu langkah di depan dibanding timnya.

"Yah, mereka mempertahankan trofi. Jadi mereka adalah tim terakhir yang berhak mengangkat trofi itu, dan mereka sebenarnya adalah juara bertahan, dan kami di sini untuk merebutnya dari mereka," kata Arteta.

Pernyataan itu sekaligus menunjukkan rasa hormat Arteta terhadap pencapaian PSG dalam beberapa musim terakhir.