Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 31 Mei 2026 | 01.42 WIB

Mikel Arteta Sebut PSG Lebih Unggul Dibanding Arsenal di Final Liga Champions

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui PSG memiliki status unggulan jelang di final Liga Champions. (ig @arsenal) - Image

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui PSG memiliki status unggulan jelang di final Liga Champions. (ig @arsenal)

JawaPos.com - Jelang final Liga Champions yang mempertemukan Arsenal dan Paris Saint-Germain di Budapest, perdebatan mengenai siapa yang lebih diunggulkan terus menjadi topik hangat. Banyak pengamat menempatkan PSG sebagai favorit untuk memenangkan pertandingan.

Status mereka sebagai juara bertahan, ditambah perjalanan impresif di fase gugur musim ini, membuat klub asal Prancis tersebut mendapat kepercayaan lebih besar dibanding Arsenal. Menariknya, pelatih PSG Luis Enrique justru tidak sepakat dengan anggapan tersebut.

Menurut dia, final kali ini adalah pertandingan yang benar-benar seimbang tanpa tim favorit. Namun, Mikel Arteta memiliki pandangan berbeda.

Mikel Arteta: PSG Adalah Juara Bertahan

Melansir Football London, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Enrique menegaskan bahwa dia tidak melihat adanya tim yang lebih diunggulkan.

"Sejujurnya, saya rasa tidak ada tim favorit. Bagi kami, detail-detail kecil sangat penting dan saya rasa pertandingan akan sangat ketat. Kita harus menikmati 90 menit pertandingan, selalu ada ketegangan. Yang penting adalah bagaimana mengelola stres tersebut," tutur Mikel Arteta.

Ketika mendapat pertanyaan serupa, Arteta justru mengakui bahwa PSG layak dianggap sebagai favorit. Menurut pelatih Arsenal tersebut, status juara bertahan membuat Les Parisiens berada satu langkah di depan dibanding timnya.

"Yah, mereka mempertahankan trofi. Jadi mereka adalah tim terakhir yang berhak mengangkat trofi itu, dan mereka sebenarnya adalah juara bertahan, dan kami di sini untuk merebutnya dari mereka," kata Arteta. 

Pernyataan itu sekaligus menunjukkan rasa hormat Arteta terhadap pencapaian PSG dalam beberapa musim terakhir.

Bisa Jadi Bagian dari Perang Psikologis

Meski secara terbuka menyebut PSG sebagai favorit, banyak yang menilai komentar Arteta juga bisa menjadi bagian dari strategi psikologis menjelang pertandingan. Dengan mengalihkan status unggulan kepada lawan, Arsenal dapat memasuki final tanpa tekanan sebesar yang dirasakan sang juara bertahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Adu Taktik Luis Enrique vs Arteta: Rahasia Kemenangan PSG dan Arsenal di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Adu Taktik Luis Enrique vs Arteta: Rahasia Kemenangan PSG dan Arsenal di Final Liga Champions

Minggu, 31 Mei 2026 | 01.09 WIB

Empat Keunggulan Arsenal yang Wajib Diwaspadai PSG di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Empat Keunggulan Arsenal yang Wajib Diwaspadai PSG di Final Liga Champions

Minggu, 31 Mei 2026 | 00.45 WIB

PSG Punya Taktik Rahasia untuk Kalahkan Arsenal di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Punya Taktik Rahasia untuk Kalahkan Arsenal di Final Liga Champions

Minggu, 31 Mei 2026 | 00.39 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore