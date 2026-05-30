Bak Pedang Bermata Dua! Keunggulan PSG Bisa Jadi Bumerang di Final Liga Champions

Para pemain PSG bersiap menghadapi final Liga Champions 2025-2026 di Puskás Arena, Budapest. (PSG)
JawaPos.com - Arsenal dan Paris Saint-Germain sama-sama menjalani musim yang panjang dan melelahkan. Namun menjelang final Liga Champions di Budapest, banyak pihak menilai PSG memiliki keuntungan penting dibandingkan The Gunners: kondisi fisik yang lebih segar.
Sepanjang musim ini, tim asuhan Luis Enrique memang dikenal sangat cermat dalam mengelola kebugaran para pemainnya. Rotasi dilakukan secara konsisten, sementara sejumlah pemain kunci mendapat waktu istirahat yang cukup untuk memastikan mereka berada dalam kondisi terbaik saat tampil di kompetisi Eropa.
Melansir Metro Sport, di atas kertas, strategi tersebut tampak memberikan keuntungan besar bagi PSG. Namun, menjelang pertandingan terbesar musim ini, keunggulan itu justru bisa berubah menjadi pedang bermata dua.
Musim ini PSG menjalani jadwal yang sangat padat. Meski demikian, Luis Enrique berhasil menjaga kebugaran skuadnya melalui rotasi yang terukur.
Beberapa pemain penting bahkan mendapat menit bermain yang relatif rendah di kompetisi domestik. Kapten tim Marquinhos hanya menjadi starter dalam 11 pertandingan Ligue 1 musim ini. Jumlah yang sama juga dialami oleh Ousmane Dembélé.
Bahkan pemain muda seperti João Neves dan Nuno Mendes juga tidak terus-menerus dimainkan. Enrique tampaknya sengaja menyimpan tenaga terbaik para pemainnya untuk pertandingan-pertandingan besar di Liga Champions.
Keuntungan lain yang dimiliki PSG adalah jadwal yang lebih longgar menjelang final. Mereka memiliki waktu pemulihan hingga 13 hari, jauh lebih panjang dibanding Arsenal yang hanya memiliki enam hari untuk mempersiapkan diri.
Dari sisi kebugaran dan risiko cedera, semua indikator tampak berpihak kepada juara bertahan asal Prancis tersebut.
Meski PSG terlihat lebih segar, ada satu aspek yang tidak bisa diukur hanya melalui statistik kebugaran, yaitu ritme pertandingan.
