Tiket Nobar Ludes Terjual! The Gooners Wave Indonesia Full Semangat Jelang Final Liga Champions PSG Vs Arsenal

JawaPos.com - Salah satu komunitas pencinta Arsenal di Indonesia, The Gooners Wave, menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) Paris Saint-Germain (PSG) vs Arsenal dalam partai final Liga Champions 2025/2026. Acara nobar tersebut berlangsung di Topgolf Jakarta, Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (30/5/2026.

Duel pamungkas PSG vs Arsenal dijadwalkan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, dengan waktu kick-off pukul 23.00 WIB. Laga tersebut sangat dinanti-nanti oleh seluruh pendukung The Gunners -julukan Arsenal- di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pasalnya, Arsenal akhirnya kembali melangkahkan kakinya di partai final Liga Champions setelah 20 tahun lamanya. The Gunners terakhir kali memainkan laga final kontra Barcelona pada musim 2005/2006, namun menelan pil pahit karena kalah 1-2.

Baca Juga:Marquinhos Waspada Bola Mati Arsenal Saat Hadapi PSG di Final Liga Champions

Selain kembali ke partai final Liga Champions setelah dua dekade lamanya, Arsenal juga baru saja mengukir tinta sejarah. Ya, The Gunners keluar sebagai juara Liga Inggris musim ini setelah 22 tahun lamanya. Serangkaian pencapaian positif tersebut membuat fans semakin antusias mendukung perjuangan klub favoritnya itu.

Antusiasme tinggi terlihat pada acara nobar final Liga Champions 2025/2026 antara PSG vs Arsenal yang digagas The Gooners Wave. Pantauan JawaPos.com di lokasi, antusiasme pendukung klub berjuluk The Gunners itu begitu luar biasa.

Sebanyak 450 lembar tiket terjual ludes, yang artinya acara nobar di Topgolf Jakarta dipastikan akan full dipadati fans Arsenal. Meski kick-off baru akan dimulai pukul 23.00 WIB, pendukung Arsenal sudah mulai memadati lokasi sejak pukul 20.00 WIB.

“Hari ini kita seru-seruan sama Gooners seluruh Indonesia, terutama ya followers-nya Gooners Wave. Hari ini kita bikin nobar Final UEFA Champions League lawan PSG,” kata Mohamad Resja Ilham atau yang akrab disebut Daddy Gooners kepada JawaPos.com di Topgolf Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

“Total tiket kita jual 450 tiket. Kita nggak nambah, nggak ngurang. Dari presale satu, presale dua, presale tiga, semua 15 menit udah sold out. Jadinya alhamdulillah semuanya udah ludes. Semoga saja preparation itu sesuai lah sama preparation Arsenal juga buat menang,” sambungnya.