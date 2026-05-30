Adu Taktik Luis Enrique vs Arteta: Rahasia Kemenangan PSG dan Arsenal di Final Liga Champions

JawaPos.com - Duel panas Arsenal kontra Atletico Madrid di Emirates Stadium tentukan tiket final Liga Champions 2026. (Arsenal)

JawaPos.com - Final Liga Champions 2025/2026 menghadirkan pertemuan dua tim yang tampil konsisten sepanjang musim.

Paris Saint-Germain dan Arsenal berhasil melewati berbagai tantangan di fase gugur untuk mencapai laga puncak yang akan digelar di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026).

Pertandingan ini tidak hanya mempertemukan dua klub besar Eropa, tetapi juga menjadi ajang adu kecerdasan dua pelatih yang dikenal memiliki identitas permainan kuat.

Luis Enrique membawa PSG tampil dominan dengan penguasaan bola dan pressing agresif, sementara Mikel Arteta menjadikan Arsenal sebagai tim yang disiplin, terorganisasi, dan sangat efektif dalam memanfaatkan peluang.

Banyak pihak memprediksi laga ini akan berlangsung ketat. Kualitas pemain yang dimiliki kedua tim memang bisa menjadi pembeda, tetapi sejarah menunjukkan bahwa final Liga Champions sering kali ditentukan oleh detail-detail kecil yang luput dari perhatian.

PSG datang dengan status salah satu tim paling produktif di Eropa musim ini. Mereka memiliki banyak opsi serangan melalui Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue, hingga Vitinha yang kerap menjadi pengatur tempo permainan dari lini tengah.

Dominasi penguasaan bola menjadi senjata utama tim asal Prancis tersebut dalam mengendalikan pertandingan.