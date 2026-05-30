Jadwal Final Liga Champions PSG vs Arsenal, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raja Eropa Musim Ini?

JawaPos.com - Pertandingan final Liga Champions 2025/2026 akan mempertemukan PSG vs Arsenal di Puskas Arena, Budapest, Hungaria Sabtu (30/5) mulai pukul 23.00 WIB. PSG sebagai juara bertahan bertekad mempertahankan gelar, sementara Arsenal bersiap meraih trofi UEFA Champions League (UCL) pertama.

Paris Saint-Germain sedikit diunggulkan karena merupakan juara bertahan. Selain itu, konsistensi permainan Vitinha dan rekan sepanjang dua musim terakhir membuat mereka menjadi salah satu yang terkuat di Benua Biru.

Meski demikian, pelatih Luis Enrique mengatakan kedua tim memiliki peluang sama untuk memenangkan laga final.

"Di final ini, saya rasa tidak ada favorit. Kita harus memanfaatkan detail-detail kecil dan tetap fokus selama 90 menit penuh. Selalu ada banyak ketegangan dan antisipasi seputar pertandingan seperti ini. Kita harus tahu bagaimana menangani momen-momen ini, itu sangat penting," ungkap Enrique dikutip dari laman resmi klub.

Menghadapi Arsenal, PSG bertekad untuk mengulangi kesuksesan musim lalu setelah mencukur Inter Milan di laga puncak 5-0 dan meraih gelar Eropa pertama sepanjang sejarah klub.

"Motivasi ini bahkan lebih besar daripada motivasi untuk memenangkan yang pertama. Kami adalah juara bertahan. Besok, saya mengharapkan final Liga Champions yang hebat. Tim yang memainkan sepak bola terbaik akan menang, saya yakin akan hal itu," kata Enrique.

Sementara itu Arsenal datang ke Hungaria untuk melepas rasa penasaran akan gelar juara Liga Champions. Sepanjang sejarah, trofi Si Kuping Besar seolah enggan singgah ke lemari klub meski The Gunners sedang dalam masa kejayaan.

PSG sendiri sejatinya bukan lawan baru bagi Bukayo Saka dan rekan karena pada musim lalu saja, kedua tim sudah bertemu tiga kali, dengan dua diantaranya di semifinal UCL yang dimenangkan oleh sang wakil Prancis.