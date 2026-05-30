Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 31 Mei 2026 | 00.45 WIB

Empat Keunggulan Arsenal yang Wajib Diwaspadai PSG di Final Liga Champions

Pemain Arsenal merayakan juara Liga Inggris dan siap ukir sejarah di final Liga Champions 2025/2026 lawan PSG. (Arsenal) - Image

Pemain Arsenal merayakan juara Liga Inggris dan siap ukir sejarah di final Liga Champions 2025/2026 lawan PSG. (Arsenal)

JawaPos.com - Final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain semakin dekat. Jika sebelumnya banyak alasan yang membuat pendukung PSG optimistis menyambut laga puncak tersebut, ada pula sejumlah faktor yang bisa membuat kubu Les Parisiens merasa waswas.

Arsenal datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Selain itu, skuad asuhan Mikel Arteta juga memiliki beberapa keunggulan yang berpotensi menyulitkan PSG sepanjang pertandingan.

Melansir PSG Post, berikut empat kekuatan Arsenal yang wajib diwaspadai oleh tim asuhan Luis Enrique.

1. Bola Mati Jadi Senjata Mematikan

Salah satu kekuatan terbesar Arsenal musim ini adalah efektivitas mereka dalam memanfaatkan situasi bola mati. The Gunners mencatat rekor impresif dengan mencetak 19 gol dari situasi tendangan sudut di Liga Premier musim ini.

Akurasi umpan dari pemain seperti Declan Rice dan Bukayo Saka menjadi modal penting, sementara para pemain bertahan seperti Gabriel Magalhaes, William Saliba, dan Jurrien Timber kerap menjadi ancaman di kotak penalti lawan.

Kombinasi tersebut membuat Arsenal sangat berbahaya dalam setiap situasi sepak pojok maupun tendangan bebas. PSG harus berhati-hati untuk tidak terlalu sering memberikan peluang bola mati di area berbahaya jika tidak ingin dihukum oleh keunggulan Arsenal di sektor ini.

2. Kondisi Fisik dan Ritme Pertandingan yang Terjaga

Meski ada anggapan bahwa PSG lebih segar karena memiliki jadwal yang lebih ringan menjelang final, situasi tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan.

Arsenal justru datang ke final dengan ritme pertandingan yang tetap terjaga. Setelah memastikan gelar Liga Premier, mereka tetap menjalani sejumlah laga kompetitif dan berhasil meraih kemenangan secara beruntun.

Momentum positif tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri. Para pemain Arsenal tetap berada dalam intensitas kompetitif yang tinggi, sementara PSG harus menghadapi tantangan untuk kembali menemukan ritme terbaik setelah menjalani jeda yang cukup panjang.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
PSG Punya Taktik Rahasia untuk Kalahkan Arsenal di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Punya Taktik Rahasia untuk Kalahkan Arsenal di Final Liga Champions

Minggu, 31 Mei 2026 | 00.39 WIB

Kabar Cedera Dembele Jelang Final Liga Champions PSG vs Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Kabar Cedera Dembele Jelang Final Liga Champions PSG vs Arsenal

Minggu, 31 Mei 2026 | 00.36 WIB

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana? - Image
Sepak Bola Dunia

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

Minggu, 31 Mei 2026 | 00.33 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore