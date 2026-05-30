Empat Keunggulan Arsenal yang Wajib Diwaspadai PSG di Final Liga Champions

Pemain Arsenal merayakan juara Liga Inggris dan siap ukir sejarah di final Liga Champions 2025/2026 lawan PSG. (Arsenal)
JawaPos.com - Final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain semakin dekat. Jika sebelumnya banyak alasan yang membuat pendukung PSG optimistis menyambut laga puncak tersebut, ada pula sejumlah faktor yang bisa membuat kubu Les Parisiens merasa waswas.
Arsenal datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Selain itu, skuad asuhan Mikel Arteta juga memiliki beberapa keunggulan yang berpotensi menyulitkan PSG sepanjang pertandingan.
Melansir PSG Post, berikut empat kekuatan Arsenal yang wajib diwaspadai oleh tim asuhan Luis Enrique.
Salah satu kekuatan terbesar Arsenal musim ini adalah efektivitas mereka dalam memanfaatkan situasi bola mati. The Gunners mencatat rekor impresif dengan mencetak 19 gol dari situasi tendangan sudut di Liga Premier musim ini.
Akurasi umpan dari pemain seperti Declan Rice dan Bukayo Saka menjadi modal penting, sementara para pemain bertahan seperti Gabriel Magalhaes, William Saliba, dan Jurrien Timber kerap menjadi ancaman di kotak penalti lawan.
Kombinasi tersebut membuat Arsenal sangat berbahaya dalam setiap situasi sepak pojok maupun tendangan bebas. PSG harus berhati-hati untuk tidak terlalu sering memberikan peluang bola mati di area berbahaya jika tidak ingin dihukum oleh keunggulan Arsenal di sektor ini.
Meski ada anggapan bahwa PSG lebih segar karena memiliki jadwal yang lebih ringan menjelang final, situasi tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan.
Arsenal justru datang ke final dengan ritme pertandingan yang tetap terjaga. Setelah memastikan gelar Liga Premier, mereka tetap menjalani sejumlah laga kompetitif dan berhasil meraih kemenangan secara beruntun.
Momentum positif tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri. Para pemain Arsenal tetap berada dalam intensitas kompetitif yang tinggi, sementara PSG harus menghadapi tantangan untuk kembali menemukan ritme terbaik setelah menjalani jeda yang cukup panjang.
